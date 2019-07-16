А. Майоров: Актуальность законодательного регулирования в сфере защиты и ответственного обращения с животными не вызывает сомнений

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел совещание о разработке органами исполнительной власти нормативных правовых актов, необходимых для реализации закона об ответственном обращении с животными .

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию организовал совещание по вопросу о разработке федеральными органами исполнительной власти нормативных правовых актов, необходимых для реализации Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Алексей Майоров

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Алексей Майоров

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Провел мероприятие председатель Комитета СФ Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) орган государственной власти Республики Калмыкия Сенатор отметил, что 27 декабря 2018 года вступил в силу указанный Федеральный закон. Практическая реализация его положений предполагает принятие целого ряда нормативных правовых актов. Из них – разработка 9 актов закреплена за Минприроды России, по 2 акта – за МВД России и Минкультуры России и 1 акт – за Минсельхозом России.

«Итого – 14 актов. Из них к настоящему времени принято 3 постановления Правительства РФ, подготовленных Минприроды России, и 1 приказ МВД России, хотя срок подготовки необходимой нормативной документации к Федеральному закону был определен, и это – второй квартал этого года», — указал парламентарий.

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Алексей Майоров подчеркнул, что актуальность и важность законодательного регулирования в сфере защиты прав животных не вызывает сомнений. Вместе с тем, отсутствие необходимых нормативных актов служит препятствием для полноценной реализации норм Федерального закона.

«Озабоченность данным вопросом, находящимся на парламентском контроле Федерального Собрания, высказывают и наши коллеги из Государственной Думы. Тем более, что поступают многочисленные предложения для учета в нормативной документации от общественных организаций, главным образом от кинологов», — сказал Алексей Майоров.

Сенатор отметил, что при Минприроды создана специальная рабочая группа по работе над нормативными правовыми актами и работа проведена большая. «Пять проектов постановлений уже внесены в Правительство РФ, подготовлен проект приказа Минприроды России, но результатом будет, конечно, окончательное принятие всех подзаконных актов».

Еще одно важное направление – нормативные правовые акты по обращению с собаками, подготовка которых находится в компетенции МВД

Глава Комитета СФ отметил еще одно важное направление – нормативные правовые акты по обращению с собаками, подготовка которых находится в компетенции МВД, а также по использованию животных в культурно-зрелищных целях, в зоосадах, цирках, дельфинариях. «Всем участникам процесса подготовки таких актов необходимо особенно внимательно прислушаться к предложениям соответствующих общественных организаций, как кинологических, так и зоозащитных, чтобы максимально учесть все возможные предложения и выработать в кратчайшие сроки приемлемые, рабочие инструменты реализации Федерального закона»», — подчеркнул сенатор.

В обсуждении приняли участие представители Минприроды России, МВД России, Минкультуры России, Минсельхоза России и Союза общественных кинологических организаций — Российской кинологической федерации.

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