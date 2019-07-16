А. Майоров: Изменения в закон о рыболовстве повысят эффективность противодействия нарушениям в сфере незаконной добычи водных ресурсов

Source: Russia – Council of the Federation

Соответствующий Федеральный закон, принятый депутатами нижней палаты парламента, будет рассмотрен в ходе предстоящего пленарного заседания Совета Федерации.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) орган государственной власти Республики Калмыкия прокомментировал Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 13 и 53 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в связи с совершенствованием порядка возмещения вреда, причиненного водным биологическим ресурсам», принятый Государственной Думой.

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Как отметил сенатор, Федеральным законом установлены полномочия Правительства РФ по утверждению такс для исчисления размера, причиненного водным биоресурсам вреда, а также полномочия федерального органа исполнительной власти в области рыболовства по утверждению методики исчисления размера причиненного водным биоресурсам вреда.

Парламентарий подчеркнул, что за последние годы Правительство совместно с Федеральным Собранием выполнило большой объем работы, направленный на совершенствование законодательства по пресечению незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла, а также невыполнение требований по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания при осуществлении градостроительной и иной хозяйственной деятельности,

Комитет СФ будет поддерживать этот Федеральный закон, принятие которого будет способствовать привлечению к ответственности нарушителей

Алексей Майоров сообщил, что Комитетом СФ проводились парламентские мероприятия на тему «О повышении эффективности мер, направленных на предупреждение, сдерживание и ликвидацию незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла» и «Развитие рыболовства во внутренних водоемах: проблемы и перспективы», на которых давались соответствующие рекомендации, в том числе по ускорению принятия этого закона.

Сенатор отметил, что профильный Комитет СФ будет поддерживать этот Федеральный закон, принятие которого будет способствовать привлечению к ответственности нарушителей, а также будет являться профилактической мерой по недопущению нарушений в этой сфере деятельности, что положительно скажется на состоянии водных биоресурсов и среды их обитания.

Глава Комитета СФ проинформировал, что накануне на совещании с участием членов Совета Федерации был рассмотрен проект постановления Совета Федерации к «правительственному часу» по теме «О долгосрочной стратегии развития рыбохозяйственного комплекса», запланированного в рамках 463-го заседания Совета Федерации 23 июля текущего года, с участием Министра сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрия Патрушева. В ходе совещания состоялся конструктивный диалог и предложены дополнительные меры, направленные на повышение эффективности развития рыбохозяйственного комплекса, подчеркнул Алексей Майоров.

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