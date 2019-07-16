А. Турчак: Закон освобождает работающих на непостоянной основе депутатов сельских поселений от обязанности собирать дополнительные справки при декларировании

Source: Russia – Council of the Federation

В третьем чтении приняты поправки Андрея Турчака об упрощении порядка декларирования для сельских депутатов.

Государственная Дума приняла в окончательном чтении законопроект, который упрощает порядок декларирования для сельских депутатов, работающих на непостоянной основе. Поправки в статью 12–1 ФЗ «О противодействии коррупции» внес в нижнюю палату парламента заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак. ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области

Соавторами законодательной инициативы стали члены Совета Федерации Олег Мельниченко, МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области Андрей Клишас, КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края Валерий Рязанский, РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области и Андрей Шевченко, ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области а также депутаты Государственной Думы.

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По словам вице-спикера СФ, принятый закон освобождает работающих на непостоянной основе депутатов сельских поселений от обязанности собирать дополнительные справки при декларировании, если в течение отчетного года они не совершали крупных покупок (речь идет о сумме, превышающей общий доход депутата и членов его семьи за три последних года, предшествующих отчетному периоду). Под крупными покупками подразумевается приобретение земельных участков, недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций. Если такого рода покупок не совершалось, то сельским депутатам будет достаточно сообщить об этом в установленном порядке главе региона (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ).

Большинство сельских депутатов на непостоянной основе — это сельские учителя, врачи, соцработники, которые получают доход по основному месту работы

Говоря о необходимости внесения изменений в действующий порядок декларирования, Андрей Турчак обратил внимание на то, что большинство сельских депутатов на непостоянной основе — это сельские учителя, врачи, соцработники, которые получают доход по основному месту работы. Для них процедура сбора необходимых для декларирования справок является довольно сложной и затратной. «Чтобы вовремя подать декларации, сельским депутатам требуется не только отпрашиваться с работы для поездок в налоговую, но и преодолевать сотни километров пути, добираясь в районные центры за документами», — пояснил вице-спикер Совета Федерации.

Более того, людям приходится тратить личные средства для получения банковских выписок, которые не всегда бывают бесплатными. «Об этой и других проблемах, связанных с декларационными кампаниями, сельские депутаты неоднократно говорили на встречах», — отметил Андрей Турчак.

Законопроект, упрощающий порядок декларирования для сельских депутатов, работающих на непостоянной основе, был принят в первом чтении 29 мая. Второе чтение в Госдуме документ прошел 11 июля. После окончательного принятия депутатами его должен одобрить Совет Федерации, после чего закон поступит на подпись к Президенту РФ.

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