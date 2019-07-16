Бывший первый заместитель главы администрации Новгородской области осужден за дачу взятки в особо крупном размере

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Новгородский районный суд Новгородской области вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя главы администрации Новгородской области Арнольда Шалмуева. Он признан виновным в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

В суде установлено, что один из членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представитель от Новгородской областной Думы V созыва с целью получения от заместителя Главы Администрации Новгородской области Шалмуева взятки предложил последнему оказать содействие в замещении им должности первого заместителя Главы Администрации области и передать ему полномочия по организации взаимодействия органов исполнительной власти области по вопросам дорожного хозяйства. Реализуя договорённости, сенатор убедил Губернатора области принять решение о назначении Шалмуева на указанную должность.

В свою очередь Шалмуев с целью приискания денежных средств, предназначенных в качестве взятки сенатору, выдвинул предпринимателю, осуществляющему деятельность в сфере строительства и содержания автомобильных дорог в Новгородской области и в связи с этим заинтересованному в заключении государственных контрактов на содержание автомобильных дорог, требование о передаче 50 млн рублей. В результате коммерсант передал 17 млн рублей сенатору через посредника.

При решении вопроса о назначении Шалмуеву наказания суд учел состоявшийся в 2016 году обвинительный приговор в связи с совершением им должностных преступлений. Путем частичного сложения окончательно осужденному назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 900 000 рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти либо выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций на 2 года 10 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.

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