Всеволод Черепанов возглавил ООО «Газпром геологоразведка» и ООО «Газпром георесурс»

Source: Gazprom in Russian

Справка

ООО «Газпром геологоразведка» — 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром». Обеспечивает проведение всего комплекса геологоразведочных работ, направленных на поиск новых месторождений и залежей углеводородов на суше и шельфе Российской Федерации, а также доразведку запасов уже открытых месторождений и их подготовку к разработке. Основная цель компании — восполнение минерально-сырьевой базы Группы «Газпром».

ООО «Газпром георесурс» — 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром». Является основным источником геофизических данных Группы «Газпром» в сфере оптимизации добычи сырья, снижения эксплуатационных затрат и оценки эффективности геофизических работ, подсчета запасов залежей и хранилищ газа, обеспечения экологической безопасности. Входит в число крупнейших российских геофизических многопрофильных сервисных предприятий. В его составе — 13 производственных и научно-производственных филиалов, расположенных во всех газодобывающих регионах России.

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