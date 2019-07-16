Встреча с врио главы Республики Алтай Олегом Хорохординым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Как дела, Олег Леонидович, как вошли в работу?

О.Хорохордин Хорохордин Олег Леонидовичвременно исполняющий обязанности Главы Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай : Владимир Владимирович, как Вы мне и поручали, сразу поехал по республике, посетил все районы и отдалённые сёла. Поговорил с активом каждого района, с жителями встречался, выяснил первоочередные проблемы, какие есть, они подтвердились, как тогда мы и обсуждали с Вами. Безработица очень большая, в два с половиной раза превышает среднероссийский уровень, доходы населения низкие, самые низкие в Сибирском федеральном округе. Средняя зарплата – 29 тысяч рублей, в сравнении с общероссийской, которая 42 тысячи.

В.Путин: Уже больше даже.

О.Хорохордин: Я сразу триаду для себя в уме составил, так с людьми и обсуждал это всё. Проблема безработицы и низкий уровень доходов – самая большая проблема, которую надо решать. Высокие тарифы на ЖКХ и электроэнергию: киловатт-час для юрлиц – восемь рублей, для населения – до пяти. Опять самый высокий [тариф] в Сибирском федеральном округе, повторюсь, при самых низких доходах. И уровень образования, качество медицинских услуг в том смысле, что ремонтировать школы, садики, больницы нужно, а ещё не хватает кадров, в отдалённые районы ни медики, ни учителя особо не едут, если честно, то есть это насущная социальная проблема.

Понятны стали сразу точки роста. Так как регион сельскохозяйственный, 70 процентов населения – сельское, многие занимаются сельским хозяйством, отсюда точка роста. Потому что сезон выпаса небольшой…

В.Путин: Сезон маленький.

О.Хорохордин: Да. Не успевают животные набрать вес, и поэтому приезжают крупные компании, из приграничного Казахстана приезжают предприниматели, живьём забирают. Соответственно, надо делать глубокую переработку. А продукт качественный. Во-первых, сама трава качественная.

В.Путин: Горы.

О.Хорохордин: Сделали несколько довольно хороших центров. Понятно, что нам надо делать: центр, бойни – и продавать качественную продукцию глубокой переработки. Инвесторы уже появились.

Вторая точка роста – это развитие туризма. Я внимательно смотрел «Прямую линию» с Вами. Очень приятно, что Вы высоко оцениваете туристический потенциал [Алтая].

В.Путин: Он большой, конечно, и Вы сами об этом сказали.

О.Хорохордин: И лесопереработка. Несколько районов ещё с советского времени занимались лесопереработкой. Сейчас возникли проблемы, которые, в принципе, не так сложно решить на федеральном и на местном уровне. Мы уже наметили пути решения. Я специально привозил лесников в центр, проводил с ними крупное совещание, выслушал все проблемы, и мы, в принципе, поняли, как нам действовать.

Дороги, авиасообщение. Нам удалось договориться по второму рейсу авиакомпании «Победа», и сразу в целом компании снизили тарифы, они стали более доступными. По межрегиональным перевозкам, как рассказывали Вам, есть ежедневные рейсы с Красноярском и Новосибирском, два рейса с Казанью, с Екатеринбургом. Сейчас договариваемся с Санкт-Петербургом и Новокузнецком.

Туристы едут в основном. Действительно, билет чуть дороговат для населения именно Горно-Алтайска, но не настолько дороговат, как время. Я сам до Новосибирска и обратно долетел в четыре раза быстрее, а билет стоит, если от себестоимости затрат на автомобиль, бензин и эксплуатацию, на 30 процентов всего [дороже]. Если, как Вы сказали, на керосин снизятся цены, то всё выровняется.

В.Путин: Главное, чтобы больше не повышались.

О.Хорохордин: Да. С советского времени были [аэропорты] внутри республики на границе Кош-Агачского района, Усть-Кокса, там развивается туризм, – полосы, в принципе, сохранились. И если мы аэропорты доделаем…

Уже в этом году проданы рейсы той же сибирской авиакомпании «СиЛА». Они согласились. Это уже внутриреспубликанский туризм. Так девять часов ехать на машине – за полчаса долететь можно будет. Это про точки роста.

Механизмы тоже стали понятны. В любом случае реализация нацпроектов очень поможет республике, особенно БКД [«Безопасные и качественные автомобильные дороги»]. Проехав это всё, поговорив с людьми, поговорив с представителями общественного мнения, мы приняли решение и создали центр развития Республики Алтай, в котором участвуют и все политические партии, и общественные организации, и профсоюзы, и лидеры общественного мнения, просто население, молодёжь активно участвует. Сделали там актив, и он начал работать, собирать предложения.

Решили сделать краткосрочную программу на пятилетку для решения именно этих насущных проблем. Так и назвали – «Программа развития Республики Алтай», и предложили всем участвовать. Активно участвуют. Решили отдельно сделать небольшую, но тоже краткосрочную программу развития туризма.

Запустили по федеральному образцу программу кадрового резерва, назвали «Команда развития». И оператор согласился (будет РАНХиГС). Что примечательно, небольшая численность населения, но в первый день (мы были десятым регионом, где они оператором были), в первый день поступило 400 заявок, и они нам сказали, что это рекорд по Российской Федерации. То есть это о чём говорит? Местные люди хотят участвовать в развитии республики очень активно.

В.Путин: Конечно.

О.Хорохордин: Как Вы подчёркивали, главная задача – без ущерба уникальным природным объектам, экологии, святыням и национальной культуре, надо найти баланс [развития]. Я с жителями разговаривал. Одни говорят, что надо развиваться, другие говорят: «Не трогайте природу». Надо найти этот баланс.

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