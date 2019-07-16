В Новосибирской области по иску прокурора ребенок-инвалид обеспечен жилым помещением

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Краснозерского района Новосибирской области провела проверку соблюдения жилищного законодательства при предоставлении дополнительных социальных гарантий инвалидам.

Установлено, что несовершеннолетний местный житель является ребёнком-инвалидом, страдающим тяжелым хроническим заболеванием, при котором невозможно совместное проживание граждан в одной квартире. Однако администрацией в нарушение требований закона не решен вопрос о предоставлении ему отдельного благоустроенного жилое помещение.

По результатам проверки прокурором района в Краснозерский районный суд направлено исковое заявление о предоставлении жилого помещения, которое рассмотрено и удовлетворено. Ребенок-инвалид обеспечен жилым помещением площадью 38 кв. м.

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