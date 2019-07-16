Source: Gazprom in Russian

Релиз

16 июля 2019, 18:50

Фотоальбом

Сегодня в городе Дуньхуан (Китай) завершился международный ралли-марафон «Шелковый путь — 2019». Газовый КАМАЗ под управлением Сергея Куприянова вошел в пятерку лидеров зачета грузовиков.

В зачете участвовали 15 грузовиков отечественного и зарубежного производства — «КАМАЗ», «ГАЗ», «МАЗ», Renault, HINO, DAF, IVECO. Газовый КАМАЗ стал единственным автомобилем, использующим природный газ в качестве моторного топлива.

Маршрут ралли-марафона пролегал по территориям России, Монголии и Китая. За 10 дней участники проехали более 5000 км, преодолели крайне сложные участки в таёжных лесах, степях и пустыне.

Решением оргкомитета международного ралли-марафона «Шелковый путь» экипаж Сергея Куприянова награжден специальным призом за вклад в экологию.

«Газовый КАМАЗ в очередной раз достойно выдержал серьезное испытание. Наш пример демонстрирует: техника на природном газе — мощная, надежная и экологичная», — сказал Сергей Куприянов.

Справка

Производство и реализация природного газа (метана) в качестве моторного топлива — одно из приоритетных направлений деятельности ПАО «Газпром». Для системной работы по развитию рынка газомоторного топлива создана специализированная компания — ООО «Газпром газомоторное топливо».

На территории России заправку транспорта природным газом сегодня обеспечивают более 300 газозаправочных объектов «Газпрома».

Природный газ является одним из самых экологичных и экономичных видов автомобильного топлива. При его использовании объем вредных выхлопов ниже до 10 раз, стоимость 1 куб. м метана — в среднем около 16 руб. В газозаправочной сети «Газпром» природный газ реализуется под брендом EcoGas.

Газовый КАМАЗ — специальная модель спортивного грузового автомобиля, в котором в качестве моторного топлива используется компримированный природный газ. Проект был начат в 2013 году командой «КАМАЗ-мастер» при поддержке ПАО «Газпром» и банка ВТБ. В гонке 2019 года участвовала третья модификация автомобиля. Цель проекта: демонстрация преимуществ использования природного газа в качестве моторного топлива.

Старт международного ралли-марафона «Шелковый путь — 2019» состоялся 6 июля в Иркутске. Генеральным партнером марафона выступил ПАО «Газпром».

Управление информации ПАО «Газпром»

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