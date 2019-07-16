ГУП «ТЭК СПб» совместно с СПбГУ будут бороться с прорывами на теплосетях Петербурга

Source: Saint Petersburg State University in Russian

Ректор Университета Николай Кропачев и новый руководитель ТЭК Иван Болтенков обсудили совместную работу в рамках соглашения о сотрудничестве в научно-исследовательской деятельности. Одним из первых шагов станет поиск современных цифровых решений для проектов в области теплоэнергетики.

Сегодня перед ГУП «ТЭК СПб» стоит задача полностью цифровизировать производственные процессы в филиалах предприятия для оптимизации работы персонала, мобильности и повышения комфорта горожан.

В краткосрочной перспективе нам предстоит завершить аудит департамента информационных технологий и сформировать адресную программу цифровизации. Очень хочется рассчитывать на помощь специалистов Центра технологий распределенных реестров СПбГУ в части поиска инновационных решений в области IT-технологий.

Руководитель ТЭК Иван Болтенков

На встрече было отмечено, что ГУП «ТЭК СПб» и СПбГУ уже реализуют совместную профориентационную деятельность. В рамках соглашения о сотрудничестве предприятие организует и проводит учебную и производственную практику обучающихся Университета. В соответствии с договором ТЭК предоставляет вузу свыше 40 мест для прохождения практики студентов по таким специальностям, как «химия», «юриспруденция», «управления персоналом» и другие.

В ходе визита в Университет руководитель ГУП «ТЭК СПб» также познакомился с уникальной разработкой СПбГУ — роботом для диагностики магистральных трубопроводов горячего водоснабжения и теплотрасс. Инновационный роботизированный диагностический комплекс, передвигаясь внутри трубы, с беспрецедентно высокой точностью определяет, где именно находится дефект, его площадь и толщину стенки под коррозийным слоем.

«Диагностический комплекс состоит из роботизированного средства доставки дефектоскопического оборудования и центрального модуля, оснащенного ультразвуковым и магнитными датчиками, а также системой подготовки поверхности для ультразвукового исследования. Комбинированный метод дефектоскопии был выбран с учетом мнения специалистов диагностических служб теплоэнергетических компаний, — рассказал во время презентации студент СПбГУ, генеральный директор малого инновационного предприятия “СПбГУ Дайнэмикс” Дмитрий Грохольский. — По мнению экспертов, той точности измерений, которой можно добиться с помощью магнитной дефектоскопии, недостаточно. Именно комбинированный подход позволит проводить качественную оценку состояния трубопровода и, как следствие, принимать объективные решения о необходимости и сроках замены труб на конкретном участке».

Робот проводит измерения, которые позволяют определить не только местоположение дефекта, но и его площадь, а также толщину стенки трубы под слоем коррозионных отложений с точностью до четверти миллиметра. В сравнении с существующими аналогами робот СПбГУ способен функционировать при более высоких температурах, быстрее проводить диагностику теплосетей, а также проходить дальше от места погружения в трубе.

Как рассказал Дмитрий Грохольский, важной особенностью робота является не только уникальная конструкция и методика диагностики, но тот факт, что в отличие от существующих аналогов он собран полностью из отечественных комплектующих, разработанных и созданных при участии экспертов СПбГУ.

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