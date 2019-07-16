Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ встретилась с женщинами-предпринимателями.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области провела встречу с женщинами-предпринимателями и руководителями некоммерческих организаций в области расширения экономических прав и возможностей женщин. Встреча состоялась в формате бизнес-завтрака.

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«В Совете Федерации под руководством Председателя СФ Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга уделяется особое внимание развитию женского предпринимательства. Подобные встречи уже стали доброй традицией и положили начало большой совместной работе по продвижению прав и возможностей женщин», — заявила вице-спикер СФ.

Обсуждались вопросы подготовки новых проектов и предложения в концепцию третьего Евразийского женского форума

В ходе бизнес-завтрака Галина Карелова рассказала о новых проектах Совета Евразийского женского форума при верхней палате российского парламента и запуске ежегодного конкурса среди государственных и коммерческих организаций по развитию женского лидерства.

На встрече обсуждались вопросы подготовки новых проектов и предложения в концепцию третьего Евразийского женского форума.

В беседе приняли участие генеральный директор крупнейшей ритейлерской сети продовольственной торговли в Республики Саха (Якутия) «Айгуль» Флида Габбасова, председатель совета директоров мясокомбината «Велком» Раиса Демина, генеральный директор строительной компании «Атриум» (Республика Татарстан), президент группы компаний «Брайт-Вэй» Людмила Щербакова.

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