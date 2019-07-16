Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#главное#пилотируемая космонавтика#Союз МС-1316.07.2019 14:18

Контрольный осмотр корабля «Союз МС-13»

В соответствии с планом предстартовой подготовки 16 июля 2019 года экипажи предстоящей длительной экспедиции на МКС провели вторую «примерку» — контрольный осмотр космического корабля в стартовой комплектации.

После вводного инструктажа экипажи по очереди поднялись в корабль, уточнили расположение укладок с доставляемым на станцию оборудованием, в тестовом режиме проверили работоспособность различных систем, включая систему связи.

После контрольного осмотра корабля экипажи направились в сборочный цех филиала РКЦ «Прогресс» для осмотра ракеты-носителя «Союз-ФГ», которая 20 июля выведет пилотируемый корабль «Союз МС-13» на орбиту. Затем согласно предстартовой традиции экипажи побывали в музее космодрома Байконур, оставили свои автографы, а после посетили дома, в которых на Байконуре жили Юрий Алексеевич Гагарин и Сергей Павлович Королёв.

Запуск корабля «Союз МС-13» с экипажем очередной длительной экспедиции на МКС запланирован на 20 июля 2019 года в 19:28 мск. В составе основного экипажа МКС-60/61: космонавт Александр Скворцов, астронавты Лука Пармитано и Эндрю Морган. Их дублёры — Сергей Рыжиков, Томас Машбёрн и Соичи Ногучи.

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