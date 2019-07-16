Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#главное#космодромы#Прогресс МС-1216.07.2019 16:54

Корабль «Прогресс МС-12» допущен к заправке

Продолжается подготовка грузового корабля «Прогресс МС-12» к запуску по программе Международной космической станции.

Сегодня, 16 июля 2019 года, состоялось заседание технического руководства, на котором была подтверждена готовность корабля «Прогресс МС-12» к заправке компонентами топлива и сжатыми газами, и принято решение о допуске изделия к заправке.

В соответствии с решением к работам на заправочной станции допускаются комбинированная двигательная установка и система дозаправки грузового корабля. Оборудование заправочной станции к работе готово.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Прогресс МС-12» запланирован на 31 июля 2019 года. Цель полета – доставка на борт МКС топлива, воды и других грузов, необходимых для эксплуатации станции в пилотируемом режиме.

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