Минераловодская межрайонная транспортная прокуратура потребовала от ресурсоснабжающей организации устранить нарушения прав жителей многоквартирных домов

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Минераловодская межрайонная транспортная прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы о ненадлежащем оказании услуг по тепло-водоснабжению Минераловодским территориальным участком Северо-Кавказской дирекции по теплоснабжению.

Установлено, что жители многоквартирных домов по ул. Чапаева г. Минеральные Воды не имеют возможности без уплаты комиссионных сборов оплачивать соответствующие услуги в рассчетно-кассовом центре, в связи с чем вынуждены обращаться в отделения Почты России, где дополнительные сборы не взимаются.

Собственникам и пользователям помещений многоквартирных домов ресурсоснабжающая организация не предоставила информацию о порядке и форме оплаты коммунальных услуга, а законодательством не установлен запрет вносить плату за коммунальные услуги непосредственно исполнителю. Данная возможность Минераловодским территориальным участком Северо-Кавказской дирекции по теплоснабжению гражданам не предоставлена, меры по заключению договора с расчетно-кассовым центром Дирекцией не принимались.

Таким образом, Минераловодским территориальным участком Северо-Кавказской дирекции по теплоснабжению как единственный поставщик услуг водоснабжения жителям многоквартирных домов по ул. Чапаева г. Минеральные Воды, ненадлежащим образом исполнила свои обязательства, что повлекло, в том числе, дополнительные финансовые нагрузки на население.

Прокуратурой также выявлены нарушения законодательства при заключении договоров с потребителями на поставку питьевой воды.

В целях устранения выявленных нарушений в адрес руководства предприятия внесено представление, вопросы надлежащего оказания коммунальных услуг, их беспрепятственной оплаты взяты на контроль Минераловодской межрайонной транспортной прокуратурой.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI