Минспорт России и «Газпром нефть» заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 16 июля, в Минспорте России состоялось подписание соглашения между Министерством и ПАО «Газпром нефть» о сотрудничестве и взаимодействии в целях реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни». Документ подписали Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков и председатель Правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

«Федеральный проект «Спорт – норма жизни» ориентирован, прежде всего, на вовлечение россиян в массовый спорт и подготовку спортивного резерва страны. Мы приветствуем инициативы бизнеса, направленные на популяризацию среди детей, молодёжи и взрослых спортивного образа жизни, что способствует достижению результата – увеличению показателя систематически занимающихся физической культурой и спортом граждан до 55%. Убеждён, что «Газпром нефть» станет надёжным партнёром Минспорта России в решении этой задачи», – сказал Павел Колобков.

Министр подчеркнул, что это – первый проект Минспорта России и бизнес-компании, направленный на вовлечение россиян в спорт. При участии Министерства ПАО «Газпром нефть» продолжит развивать спортивные проекты, которые реализуются в рамках корпоративной программы социальных инвестиций «Родные города».

«Главная цель программы «Родные города» – рост качества жизни в регионах деятельности компании. Создание возможностей для занятий спортом и посещения интересных спортивных мероприятий, безусловно, способствует достижению этой цели, – отметил Александр Дюков. – При этом ряд наших проектов, особенно детский хоккейный турнир «Кубок Газпром нефти», уже давно переросли уровень корпоративной социальной программы, став соревнованиями международного масштаба. Уверен, что сотрудничество с Минспортом России дополнительно повысит статус этих проектов и позволит развивать их ещё эффективнее».

Федеральный проект «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» направлен на достижение определенной Майским Указом Президента Российской Федерации цели по увеличению до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путём решения задачи по созданию для всех категорий граждан и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва.

Программа социальных инвестиций «Родные города» – инициатива компании «Газпром нефть» в области развития территорий. Одним из основных направлений программы является поддержка массового спорта. Компания проводит международный детский хоккейный турнир «Кубок Газпром нефти» – крупнейшее в мире некоммерческое хоккейное соревнование в возрастной категории до 11 лет. В 2019 году на турнире выступила 31 команда из 10 стран. Сотрудничество «Газпром нефти» с Министерством спорта Российской Федерации будет способствовать популяризации детского хоккея в стране и привлечению новых команд к участию в соревновании. Фото: Дмитрий ЖарковПресс-служба Минспорта России

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