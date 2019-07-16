Н. Федоров: В комплексном развитии города-курорта Кисловодска ключевое значение имеет модернизация социальной инфраструктуры

Source: Russia – Council of the Federation

Первый заместитель Председателя СФ провел заседание рабочей группы по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти Ставропольского края.

Первый заместитель Председателя Совета Федерации, руководитель рабочей группы по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти Ставропольского края по вопросам комплексного развития города-курорта Кисловодска Николай Федоров ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики провел заседание рабочей группы.

Заседание рабочей группы по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти Ставропольского края

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Николай Федоров

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Заседание рабочей группы по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти Ставропольского края

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Заседание рабочей группы по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти Ставропольского края

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Заседание рабочей группы по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти Ставропольского края

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Заседание рабочей группы по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти Ставропольского края

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Заседание рабочей группы по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти Ставропольского края

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Заседание рабочей группы по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти Ставропольского края

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Заседание рабочей группы по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти Ставропольского края

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Заседание рабочей группы по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти Ставропольского края

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Заседание рабочей группы по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти Ставропольского края

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Заседание рабочей группы по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти Ставропольского края

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Заседание рабочей группы по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти Ставропольского края

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Заседание рабочей группы по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти Ставропольского края

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Заседание рабочей группы по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти Ставропольского края

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Николай Федоров

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Заседание рабочей группы по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти Ставропольского края

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Заседание рабочей группы по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти Ставропольского края

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Заседание рабочей группы по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти Ставропольского края

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Заседание рабочей группы по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти Ставропольского края

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Заседание рабочей группы по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти Ставропольского края

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Заседание рабочей группы по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти Ставропольского края

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В совещании участвовали члены СФ Михаил Афанасов, АфанасовМихаил Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ставропольского края Валерий Гаевский, ГаевскийВалерий Вениаминовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ставропольского края Алексей Кондратьев, КондратьевАлексей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Тамбовской области Игорь Фомин, ФоминИгорь Вадимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ленинградской области представитель Правительства РФ в Совете Федерации Андрей Яцкин, руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом Вадим Яковенко, статс-секретарь — заместитель Министра РФ по делам Северного Кавказа Олег Хацаев, заместитель Министра экономического развития РФ Оксана Тарасенко, представители Министерства здравоохранения РФ, Министерства культуры РФ, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, ВладимировВладимир ВладимировичГубернатор Ставропольского края заместители председателя правительства Ставропольского края Александр Золотарев и Роман Петрашов, министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Александр Трухачев, глава города-курорта Кисловодска Александр Курбатов.

«От Москвы до нашего города-курорта порядка полутора тысяч километров. Не близко. Но, несмотря на расстояние, мы, представители федеральных органов власти, хорошо видим, как меняется облик Кисловодска. И не просто наблюдаем, а активно работаем вместе с коллегами из Ставропольского края», — сказал Николай Федоров.

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Парламентарий напомнил, что Совет Федерации, его Председатель являются инициаторами масштабной программы по развитию всероссийского курорта. На минувшей неделе с участием главы палаты Валентины Матвиенко состоялось совещание по социально-экономическому развитию Ставропольского края, где рассматривался вопрос о выполнении Перечня мероприятий по комплексному развитию города-курорта Кисловодска до 2030 года.

«На прошлом заседании рабочей группы мы приняли решение о подготовке предложений по актуализации данного Перечня. Сегодня мы обсудим предложения Министерства по делам Северного Кавказа. Нам нужно установить точные сроки выполнения и объём финансирования по мероприятиям третьего раздела Перечня. Это позволит более чётко организовать нашу работу, улучшить взаимодействие между органами власти. Прошу также главу Кисловодска проинформировать о предложениях по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в границах города», — сказал он.

Выполнение Перечня мероприятий по развитию города-курорта Кисловодска в целом идёт успешно

Николай Федоров отметил, что СФ в своем постановлении от 22 апреля текущего года уже рекомендовал Правительству обеспечить в полном объёме финансирование мероприятий по комплексному развитию Кисловодсказа счёт федерального бюджета. Необходимо предусмотреть соответствующие объемы средств в краевом и городском бюджетах.

По словам первого вице-спикера СФ, выполнение Перечня мероприятий по развитию города-курорта Кисловодска в целом идёт успешно. «За два с половиной года достигнуты ощутимые результаты. И за три с небольшим месяца после прошлого заседания удалось сделать немало».

Николай Федоров сообщил, что правительством Ставропольского края принято решение о выделении почти 50 миллионов рублей на разработку проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги в районе горы Малое седло от Олимпийской базы до посёлка Белореченский. Сейчас завершается конкурс на разработку документации. Подготовлен проект технического задания на подготовку проектной документации для реконструкции Филармонии.

«Рассчитываем на то, что все запланированные на текущий год мероприятия будут успешно выполнены. Речь идет, в частности, о составлении проектно-сметной документации по реконструкции Кисловодской городской больницы. В федеральном бюджете предусмотрены средства на финансирование работ по модернизации объекта. Необходимо представить в Минздрав России актуализированную бюджетную заявку», — сказал парламентарий.

Николай Федоров подчеркнул, что в развитии города-курорта ключевую роль должна играть модернизация социальной инфраструктуры. От этого напрямую зависит решение кадровых проблем, привлечение и закрепление высококвалифицированных специалистов, социальное самочувствие горожан.

Сенатор обратил особое внимание на взаимосвязь мероприятий по развитию Кисловодска с реализацией национальных проектов. Ввод в строй социально-значимых объектов, благоустройство городской среды станут заметным вкладом в решение задач в рамках нацпроектов.

«Второй вопрос повестки дня — об одной из старейших здравниц города, его визитной карточке и пока еще болевой точке – санатории имени Орджоникидзе. В последнее время удалось сдвинуться от констатации проблемы к практическим делам. В этом году, наконец, утверждена поэтапная программа комплексного развития санатория. Доработана концепция по сохранению уникального архитектурного ансамбля. Росимуществом подготовлен проект постановления Правительства о предоставлении из федерального бюджета субсидий на реализацию первого этапа программы комплексного развития санатория. Рассчитываем, что проект постановления в ближайшее время будет согласован со всеми заинтересованными министерствами», — сказал сенатор.

Николай Федоров отметил, что до сих пор актуальными остаются проблемы реализации первоочередных ремонтно-восстановительных работ. Для эффективного использования средств Росимуществом и Министерством экономического развития предложено определить единственного исполнителя. «Наша рабочая группа и Председатель Совета Федерации поддержали это предложение. Прошу проинформировать о том, что сделано в должном направлении».

Олег Хацаев рассказал об актуализации Плана мероприятий по развитию города-курорта Кисловодска, в том числе с учетом утверждения сроков реализации перспективных мероприятий, планируемых к исполнению в период 2019–2030 годов.

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Выступление Александра Курбатова было посвящено ликвидации накопленного вреда окружающей среде в границах города и передаче нежилых помещений в муниципальную собственность для размещения учреждений культуры.

Оксана Тарасенко проинформировала о комплексном развитии и проведении первоочередных ремонтно-восстановительных работ по сохранению архитектурного ансамбля санатория им. Г.К. Орджоникидзе .

Вадим Яковенко в своем выступлении затронул тему проведения первоочередных ремонтно-восстановительных и проектно-изыскательских работ по сохранению архитектурного ансамбля этого санатория.

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