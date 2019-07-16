О сокращении сроков подготовки публикации статистических данных (16.07.2019)

Source: Central Bank of the Russian Federation

Информация

О сокращении сроков подготовки публикации статистических данных

В целях повышения оперативности информационного обеспечения пользователей, а также в рамках участия Банка России в достижении национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года в сфере развития международной кооперации и экспорта, определенных положениями Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Банк России сокращает сроки публикации статистической информации о внешней торговле Российской Федерации услугами в региональном разрезе и по видам экономической деятельности, а также в структуре расширенной классификации услуг (по методологии платежного баланса).

Статистические данные ежеквартально размещаются в разделе «Статистика / Макроэкономическая финансовая статистика / Статистика внешнего сектора / Внешняя торговля услугами» на официальном сайте Банка России в сети Интернет. Новый график публикаций данной информации обновлен в Календаре публикаций официальной статистической информации.

16 июля 2019 года

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