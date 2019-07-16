Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы провели ряд встреч с коллегами из Палаты депутатов Парламента Арабской Республики Египет.

Делегация группы по сотрудничеству Совета Федерации с Палатой депутатов Арабской Республики Египет во главе с заместителем председателя Комитета СФ по международным делам, руководителем группы Фаритом Мухаметшиным МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области находится в Каире (АЭР) с рабочим визитом.

Встреча Фарита Мухаметшина с членами Палаты депутатов Арабской Республики Египет

В составе делегации: заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области и член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Иван Кулабухов. КулабуховИван Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Белгородской области

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По словам Фарита Мухаметшина, беседа в здании египетского Парламента с членами Палаты депутатов Арабской Республики Египет, которую возглавляет руководитель группы дружбы Палаты депутатов АРЕ с Советом Федерации Сахар Талаат Мостафа прошла в традиционно дружественной атмосфере.

Российско-египетские отношения продолжают уверенно и динамично развиваться

«Сенаторы и депутаты отмечали, что российско-египетские отношения продолжают уверенно и динамично развиваться. За Египтом прочно закрепилось место одного из основных партнеров России на Ближнем Востоке и Африканском континенте», — подчеркнул сенатор.

Встреча Фарита Мухаметшина с членами Палаты депутатов Арабской Республики Египет

Парламентарии детально обсудили организационные вопросы деятельности групп по сотрудничеству. Было решено подготовить план мероприятий на 2019–2020 годы, создать комиссии по актуальным темам российско-египетского сотрудничества, регулярно проводить обмен информацией по вопросам законотворческой деятельности и правоприменительной практики.

Важнейшей задачей обеих групп является содействие расширению экономического и гуманитарного сотрудничества, включая активизацию межрегиональных связей. Парламентарии обоих государств договорились активно содействовать проведению «Года гуманитарного сотрудничества России и Египта» в 2020 году.

Встреча Фарита Мухаметшина с членами Палаты депутатов Арабской Республики Египет

Стороны договорились обмениваться делегациями в соответствии с планом межпарламентского сотрудничества, содействовать активизации работы российско-египетского Делового совета, участвовать в деятельности обществ дружбы двух стран.

Встреча Фарита Мухаметшина с членами Палаты депутатов Арабской Республики Египет

Парламентарии признали необходимым проанализировать развитие российско-египетских межрегиональных связей и подготовить предложения по их активизации.

В ходе визита состоялась встреча с главой Комитета по международным делам Палаты депутатов Арабской Республики Египет Каримом Дарвишем.

В ходе беседы российские законодатели подчеркивали, что укрепление всеобъемлющего равноправного доверительного партнерства и стратегического взаимодействия с дружественным Египтом – один из приоритетов российской внешней политики в регионе Ближнего Востока. Этот курс носит устойчивый, долгосрочный характер, отвечает задачам укрепления и обеспечения развития отношений между двумя странами.

Фарит Мухаметшин от лица Совета Федерации возобновил приглашение делегации Группы дружбы и Комитета по международным делам Палаты депутатов Египта посетить Россию с визитом осенью текущего года для проведения совместного заседания профильных комитетов парламентов двух стран.

Делегация Совета Федерации посетила Каирский Университет в рамках проекта создания на базе этого учебного заведения Российско-египетского центра партнерства цивилизаций Группы стратегического видения (ГВС) «Россия — Исламский мир».

В Университете состоялась встреча с ректором Мухаммедом Хаштом и прошла презентация концепции деятельности ГВС «Россия – Исламский мир». Инициативы Группы стратегического видения, созданной выдающимся российским государственным деятелем Евгением Примаковым и первым президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым, являются весьма востребованными. Основной задачей Группы является содействие дальнейшему сближению России со странами Исламского мира, поддержание равноправного диалога и партнерства на культурно-цивилизационной основе, налаживание связей с упором на расширение экономического, гуманитарного и межрелигиозного сотрудничества. В настоящее время в составе ГСВ — государственные и общественные деятели, представители науки, деловых кругов и религиозные деятели 27 мусульманских стран, в том числе 32 российских представителя.

Фарит Мухаметшин уверен, что крупнейший университет Ближнего Востока в Каире станет еще одной площадкой для развития диалога и партнерства между Россией и Египтом, будет содействовать укреплению нового, более справедливого миропорядка, сбережению и преумножению богатейшего культурно-исторического и духовного наследия наших цивилизаций.

Во время визита состоялась также встреча с директором Египетского совета по международным делам Эззат Саадом и представителями Российско-Египетского делового совета.

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