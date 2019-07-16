Прокуратура Иркутской области защитила права несовершеннолетнего, пострадавшего от наводнения

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В прокуратуру Чунского района Иркутской области поступило обращение гражданина об отказе в принятии заявления о выдачи путевки в детский лагерь для оздоровления его одиннадцатилетнего внука. По мнению уполномоченного органа, оснований принимать такое заявление не имелось, поскольку дом, в котором проживает несовершеннолетний, не вошел в зону затопления.

Установлено, что согласно закону дети из пострадавших районов должны быть отправлены в летние лагеря.

Прокуратуры выявила, что при формировании списка детей, нуждающихся в выдаче путевок в детские лагеря из населенных пунктов Чунского района, учитывались лишь проживающие в домах, подвергшихся наводнению. Установленные в затопленных населенных пунктах неблагоприятная экологическая обстановка и угроза санитарно-эпидемиологическому благополучию несовершеннолетних во внимание не принимались. Вместе с тем отправлению на отдых и оздоровление подлежат также несовершеннолетние из семей, не пострадавших от наводнения, но проживающих в подтопленных населенных пунктах.

С целью восстановления прав несовершеннолетних, прокурором района директору областного государственного казенного учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних п. Лесогорска» внесено представление об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения нарушения устранены, права несовершеннолетних на предоставление путевок в детские оздоровительные учреждения восстановлены.

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