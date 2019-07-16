Source: Russia Federal Space

#РКС#главное#орбитальные группировки#Метеор-М16.07.2019 12:45

Системы «Метеор-М» №2-2 работают штатно

Разработанная холдингом «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») бортовая аппаратура космического аппарата «Метеор-М» № 2-2, который был успешно запущен с космодрома Восточный 5 июля 2019 года, работает штатно. Управление аппаратом налажено, борт принимает команды и передает данные о состоянии систем на Землю.

Специалистами РКС созданы командно-измерительная система (КИС), которая и организует канал передачи команд управления, а также бортовая информационная телеметрическая система (БИТС), формирующая и передающая телеметрическую информацию о состоянии всех систем космического аппарата.

Генеральный директор РКС Андрей Тюлин: «Сейчас мы вместе с Корпорацией „ВНИИЭМ“ проводим тестирование бортового оборудования. Это следующий из серии космических аппаратов „Метеор“ нового поколения, выведенный на рабочую орбиту. Нам крайне важно оценить надежность и эффективность каждого технического решения, примененного при создании бортовой аппаратуры. Примененные на новом „Метеоре“ решения должны пойти не только в серию для спутников этого класса, но также будут применяться и при создании других космических аппаратов».

Кроме бортовой аппаратуры КИС и БИТС, специалистами РКС созданы системы сбора и передачи информации: бортовая информационная система (БИС-М2), бортовая информационная система с радиолинией метрового-диапазона (БИС-МВ-А), а также система сбора и передачи данных (ССПД).

Для решения целевых задач на борту «Метеор-М» № 2-2 установлены созданные специалистами холдинга ряд систем и комплексов: многозональное сканирующее устройство малого разрешения (МСУ-МР), модуль температурного и влажностного зондирования атмосферы (МТВЗА-ГЯ) и гелиогеофизический аппаратурный комплекс (ГГАК-М). Помимо этого в составе космического аппарата работает созданный в РКС радиокомплекс спасения модернизированный (РК-СМ-МКА), который будет применяться для приема и ретрансляции сигналов аварийных радиобуев международной системы КОСПАС-САРСАТ.

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