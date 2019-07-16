С. Митин провел совещание по законопроекту в части расширения перечня общераспространенных полезных ископаемых

Source: Russia – Council of the Federation

В СФ обсудили законодательную инициативу Московской области «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах».

В Совете Федерации прошло совещание, на котором был рассмотрен вопрос о разработанном Министерством экологии и природопользования Московской области проекте федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» (в части расширения перечня общераспространенных полезных ископаемых и наделения субъектов Российской Федерации полномочиями в соответствующей сфере)».

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Сергей Митин

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Провел мероприятие первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области

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В ходе заседания были рассмотрены основные вопросы, связанные с изменением порядка предоставления участков недр местного значения для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ), с расширением полномочий субъектов Российской Федерации.

Предложения Московской области направлены на перераспределение полномочий между федеральными и территориальными органами исполнительной власти

Сергей Митин сообщил, что Московская область предлагает отнести к участкам недр местного значения, относящимся к ведению субъектов Российской Федерации, в дополнение к ОПИ другие виды полезных ископаемых, за исключением стратегических видов (нефть, газ, уран, алмазы и др.). Предложения Московской области направлены на перераспределение полномочий между федеральными и территориальными органами исполнительной власти.

Реализация этого предложения позволит наиболее оптимально учитывать экономические, социальные и экологические интересы субъектов Российской Федерации

По словам сенатора, реализация этого предложения позволит наиболее оптимально учитывать экономические, социальные и экологические интересы субъектов Российской Федерации через повышение степени ответственности органов государственной власти регионов перед населением. Это позволит более комплексно и рационально подходить к вопросам распоряжения государственным фондом недр на территории субъекта Федерации, исключить имеющие место в ряде регионов разногласия между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации в сфере пользования недрами, считает парламентарий.

В ходе заседания была озвучена позиция Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Министерства экологии и природопользования Московской области, представителей экспертного сообщества о путях возможного компромиссного решения обсуждаемого вопроса.

По итогам дискуссии было принято решение продолжить работу над законопроектом с тем, чтобы отредактировать его с учетом высказанных предложений.

Стороны договорились пересмотреть критерии отнесения полезных ископаемых к общераспространенным.

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