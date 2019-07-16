Т. Кусайко: Будет сформирован план мероприятий, направленных на развитие системы здравоохранения в Мурманской области

Source: Russia – Council of the Federation

Участники делегации Правительства России посетили Мурманский областной онкологический диспансер.

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области в ходе рабочей поездки в регион приняла участие в мероприятиях с участием вице-премьера и федеральных министров.

Участники делегации во главе с заместителем председателя Правительства России Татьяной Голиковой посетили Мурманский областной онкологический диспансер, побывали в недавно отремонтированном поликлиническом отделении, в радиологическом отделении, операционном отделении реанимации.

В состав делегации вошли заместитель председателя ФОМС Светлана Кравчук, заместители министра здравоохранения РФ Татьяна Семёнова и Наталья Хорова, а также представители экспертного сообщества, онкологи.

Прибывших визитёров сопровождал врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, представители минздрава региона, ТФОМС, главные врачи мурманских учреждений здравоохранения.

В ходе визита участники подробно обсудили план реконструкции онкодиспансера с главным врачом учреждения Дмитрием Коваленко, поговорили о функционировании стационара, его нагрузке, числе пролеченных в этом году в условиях увеличенного финансирования онкологии. Было отмечено, что старое оборудование требует скорейшего обновления.

В ходе совещания особое внимание было уделено самым проблемным направлениям регионального здравоохранения

По итогам двухдневного мониторинга регионального здравоохранения в областном правительстве состоялось совещание, посвященное вопросам демографии и здравоохранения Мурманской области.

Татьяна Кусайко сообщила, что в ходе совещания особое внимание было уделено самым проблемным направлениям регионального здравоохранения.

Участники отметили, что в Мурманской области высокие показатели смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

«Одно из важных принципиальных решений по итогу работы федеральных представителей в регионе — в поддержке Мурманской области в модернизации и дооснащении областного онкологического диспансера», — прокомментировала сенатор.

«Исходя из проведённого экспертами анализа, будет сформирован план мероприятий, направленных на развитие системы здравоохранения, повышение качества и доступности медицинской помощи в регионе», — заключила Татьяна Кусайко.

В этих целях также будет пересмотрен подход территориального фонда ОМС к обеспечению объёмами финансовой помощи медицинских организаций области, что позволит более эффективно выстраивать работу лечебных учреждений.

Как сообщила Татьяна Голикова, на модернизацию системы здравоохранения в рамках национального проекта «Здравоохранение» для Мурманской области на пять лет предусмотрено 2 млрд рублей.

В 2019 году региону увеличили объемы финансовой поддержки для лечения онкологических больных: дополнительные поступления на лекарственную химиотерапию составили 560 млн рублей.

5,5 млрд рублей составит поддержка региона в рамках нацпроекта «Демография».

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