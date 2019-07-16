Т. Лебедева: Молодежь России и Беларуси активно участвует в развитии сотрудничества в рамках Союзного государства

Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор выступила на проходящем в Санкт-Петербурге VII Российско-Белорусском молодежном форуме «Молодежь – за Союзное государство».
Член Комитета СФ по социальной политике, координатор Молодежной межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ Татьяна Лебедева ЛебедеваТатьяна Романовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области приняла участие в VII Российско-Белорусском молодежном форуме «Молодежь – за Союзное государство». Мероприятие организовано в Санкт-Петербурге в рамках VI Форума регионов России и Беларуси.
VII Российско-Белорусский молодежный форум «Молодежь – за Союзное государство»
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Татьяна Лебедева
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VII Российско-Белорусский молодежный форум «Молодежь – за Союзное государство»
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VII Российско-Белорусский молодежный форум «Молодежь – за Союзное государство»
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VII Российско-Белорусский молодежный форум «Молодежь – за Союзное государство»
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VII Российско-Белорусский молодежный форум «Молодежь – за Союзное государство»
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VII Российско-Белорусский молодежный форум «Молодежь – за Союзное государство»
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VII Российско-Белорусский молодежный форум «Молодежь – за Союзное государство»
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VII Российско-Белорусский молодежный форум «Молодежь – за Союзное государство»
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VII Российско-Белорусский молодежный форум «Молодежь – за Союзное государство»
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VII Российско-Белорусский молодежный форум «Молодежь – за Союзное государство»
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Сенатор приветствовала участников молодежного форума от имени Совета Федерации и Палаты молодых законодателей при СФ. «Молодежный форум – хорошая площадка для обмена опытом, сотрудничества представителей молодежи, студентов, молодых парламентариев», — сказала законодатель.
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Она выразила уверенность, что это мероприятие поможет развивать сотрудничество между молодыми людьми России и Беларуси, взаимодействие и взаимопонимание наших братских народов.
Молодежный форум призван укрепить традиционные исторические дружественные связи и инициировать рождение новых двусторонних проектов
По словам Татьяны Лебедевой, молодежный форум призван укрепить традиционные исторические дружественные связи и инициировать рождение новых двусторонних проектов. Парламентарий отметила важность обсуждаемых тем, таких как реализация социальных и образовательных проектов в области молодежного сотрудничества, межвузовское взаимодействие.
«Рада, что молодежь двух стран неравнодушна к вопросам взаимодействия и интеграции, принимает активное участие в решении актуальных вопросов в сфере молодежной политики, гуманитарного и культурного сотрудничества Союзного государства. Уверена, что форум даст новый импульс развития и роста, поможет углублению диалога и укреплению сотрудничества молодежи России и Беларуси», — подчеркнула сенатор.
Модератором мероприятия стал председатель Ассоциации общественных объединений «Национальный совет молодежных и детских объединений России» Григорий Петушков. В ходе заседания выступили руководитель Федерального агентства по делам молодежи РФ Александр Бугаев, Министр образования Республики Беларусь Игорь Карпенко, председатель Белорусского комитета молодежных организаций Павел Алексо и др.
Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, председатель Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Елена Афанасьева АфанасьеваЕлена Владимировнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Оренбургской области отметила в беседе с журналистами «на полях» форума, что среди основных вопросов, обсуждаемых на мероприятии, — образование, здравоохранение, труд, туризм, социальное обеспечение.
«Наша задача – помочь молодежи реализовать свои планы и идеи», — подчеркнула Елена Афанасьева.
Заседание секции 1 «Реализация совместных молодежных проектов Союзного государства»
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Заседание секции 1 «Реализация совместных молодежных проектов Союзного государства»
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Павел Красноруцкий и Дмитрий Воронюк
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Павел Красноруцкий и Дмитрий Воронюк
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Дмитрий Воронюк
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Павел Красноруцкий
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Заседание секции 2 «Практики поддержки молодежи»
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Вадим Гигин
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Григорий Гуров
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Заседание секции 3 «Межвузовское взаимодействие»
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Ольга Чернышева
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Татьяна Симановская
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Заседание секции 3 «Межвузовское взаимодействие»
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Заседание секции 3 «Межвузовское взаимодействие»
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В рамках VII Российско-Белорусского молодежного форума также прошли заседания секций, на которых обсуждались такие темы как «Развитие молодежного движения Союзного государства и межрегиональное молодежное сотрудничество», «Практика поддержки молодежи», «Межвузовское взаимодействие».
В этот же день состоялось заседание Совета Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России.