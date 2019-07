Premier Mateusz Morawiecki: Od 1 października 2019 r. obniżymy podatek PIT

Zobacz film Premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w zakładzie produkcyjnym Ceramika Tubądzin II » Ten projekt spowoduje podwyżkę netto dla kilkunastu milionów pracowników oraz dla emerytów, bo oni też płacą podatek PIT. To co najmniej kilkaset złotych rocznie więcej w portfelach Polaków – podkreślił szef rządu podczas wizyty w zakładzie produkcyjnym Ceramika Tubądzin II, w woj. łódzkim. Przyjęte przez rząd rozwiązania stanowią spełnienie obietnicy złożonej przez premiera Mateusza Morawickiego w tzw. nowej piątce PiS. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 października 2019 r. Skutki finansowe obniżenia PIT oraz podniesienia kosztów uzyskania przychodów wyniosą rocznie ponad 9,6 mld zł.

Source: President of Poland in Polish