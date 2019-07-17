Алексей Господарёв принял участие в заседании Исполнительного совета Форума стран-экспортеров газа

Source: Russia Ministry of Energy

Доха (Катар), 17 июля. – Директор Департамента международного сотрудничества Минэнерго России Алексей Господарёв принял участие в 34-м заседаним Исполнительного совета Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). Он возглавил российскую делегацию, с участием представителей ПАО «Газпром» и Посольства России в Катаре.

В заседании также приняли участие представители Алжира, Боливии, Венесуэлы, Ирана, Ливии, Нигерии, Тринидад и Тобаго, Экваториальной Гвинеи.

Исполнительным советом рассмотрены административно-финансовые вопросы текущего управления деятельностью организации, ход подготовки к очередной Министерской встрече, запланированной «на полях» 3-го Международного форума «Российская энергетическая неделя» в городе Москва 3 октября 2019 года, а также документов 5-го Газового саммита в городе Малабо (Экваториальная Гвинея) в ноябре 2019 года.

Участники заседания высоко оценили результаты второй встречи Научного комитета ФСЭГ и продолжили доработку проектов уставных документов создаваемого в Алжире Газового исследовательского института ФСЭГ.

29.04.2019

С 25 по 28 июня 2019 года состоится VII Российский международный энергетический форум (РМЭФ-2019) – одно из крупнейших специализированных конгрессно-выставочных мероприятий сферы ТЭК.

MIL OSI