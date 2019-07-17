А. Варфоломеев: Россия и Беларусь углубляют интеграцию в сфере молодежной политики

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках VI Форума регионов России и Беларуси состоялось заседание секции «Реализация совместных молодежных проектов Союзного государства».

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Александр Варфоломеев ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия провел заседание секции «Реализация совместных молодежных проектов Союзного государства». Мероприятие состоялось в Санкт-Петербурге в рамках VI Форума регионов России и Беларуси.

Заседание Секции 1. «Реализация совместных молодежных проектов Союзного государства»

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Заседание Секции 1. «Реализация совместных молодежных проектов Союзного государства»

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Заседание Секции 1. «Реализация совместных молодежных проектов Союзного государства»

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Сенатор напомнил, что важность развития всесторонних контактов между молодежными объединениями Союзного государства отмечена в Договоре о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Беларусь.

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«Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области молодежной политики поощряет взаимодействие между молодежными организациями в различных сферах», — сказал парламентарий.

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области молодежной политики поощряет взаимодействие между молодежными организациями

По словам Александра Варфоломеева, наращиванию дружественных связей молодых людей России и Беларуси способствует проведение различных акций, форумов, конференций, дискуссионных площадок, летних лагерей.

Парламентарий сообщил, что молодежные общественные объединения и организации России и Беларуси реализуют совместные проекты в различных сферах. «Например, Международный молодежный летний лагерь «Бе-La-Русь» проводится с 1992 года. В 2018 году палаточный лагерь был разбит в двадцать седьмой раз, участие в мероприятиях приняли более пятисот молодых людей из России, Беларуси и Латвии».

С 2006 года проходит фестиваль «Молодежь – за Союзное государство», объединяющий молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет, добавил Александр Варфоломеев.

Большое значение имеют совместные проекты России и Беларуси, направленные на патриотическое воспитание молодежи и сохранение общей исторической памяти

По оценке сенатора, большое значение имеют совместные проекты России и Беларуси, направленные на патриотическое воспитание молодежи и сохранение общей исторической памяти. Молодые люди участвуют в работе поискового движения, проводят международные вахты памяти.

Как напомнил законодатель, в Российской Федерации 2020 год Указом Президента страны объявлен Годом памяти и славы. Александр Варфоломеев выразил уверенность, что это даст новый импульс совместной работе в данном направлении.

Модераторами заседания также выступили председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Сиренко, председатель комитета по бюджету и финансовым рынкам Палаты молодых законодателей при СФ Дамир Фахрутдинов и заместитель председателя Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России Егор Макаревич.

В мероприятии приняли участие член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, председатель Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Елена Афанасьева, АфанасьеваЕлена Владимировнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Оренбургской области член Комитета СФ по социальной политике Татьяна Лебедева, ЛебедеваТатьяна Романовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области члены Палаты молодых законодателей при СФ и Молодежной палаты при Парламенте Союзного государства, представители молодежных общественных организаций России и Беларуси.

Участники заседания обсудили вопросы взаимодействия молодежных общественных организаций России и Беларуси, реализации совместных молодежных проектов, создания условий для трудовой и творческой активности молодежи, включая развитие студотрядовского и молодежного волонтерского движения, проведение культурно-массовых, досуговых и спортивных мероприятий для молодежи.

«Подводя итоги нашей работы, можно сказать: Молодежь – за Союзное государство. Символично, что именно с такой темой проводится в этом году Российско-белорусский молодежный форум», — подчеркнул Александр Варфоломеев.

Разработаны рекомендации, направленные на дальнейшее объединение усилий Российской Федерации и Республики Беларусь по формированию общего информационного пространства Союзного государства, углублению интеграции в сфере молодежной политики. Они будут включены в Итоговый документ VI форума регионов России и Беларуси.

В рамках работы секции подписано соглашение о молодежном сотрудничестве между Ставропольской краевой общественной организацией «Российский Союз Молодёжи» и Брестской областной организацией Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодёжи». В подписании приняли участие председатель Ставропольской краевой общественной организации «Российский Союз Молодёжи» Дмитрий Донецкий и первый секретарь Брестского областного комитета Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодёжи» Юрий Сегенюк.

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