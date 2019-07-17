А. Кутепов: Роль бизнеса в углублении интеграции России и Беларуси сложно преувеличить

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил на расширенном заседании национальных деловых советов в рамках VI Форума регионов России и Беларуси.

В рамках VI Форума регионов России и Беларуси в Санкт-Петербурге состоялось расширенное заседание национальных деловых советов. На мероприятии выступил председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов. КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга

Расширенное заседание национальных деловых советов России и Беларуси

1 из 26

Андрей Кутепов и Владимир Пантюхов

2 из 26

Расширенное заседание национальных деловых советов России и Беларуси

3 из 26

Расширенное заседание национальных деловых советов России и Беларуси

4 из 26

Расширенное заседание национальных деловых советов России и Беларуси

5 из 26

Александр Пронюшкин и Ирек Ялалов

6 из 26

Расширенное заседание национальных деловых советов России и Беларуси

7 из 26

Расширенное заседание национальных деловых советов России и Беларуси

8 из 26

Расширенное заседание национальных деловых советов России и Беларуси

9 из 26

Расширенное заседание национальных деловых советов России и Беларуси

10 из 26

Расширенное заседание национальных деловых советов России и Беларуси

11 из 26

Расширенное заседание национальных деловых советов России и Беларуси

12 из 26

Расширенное заседание национальных деловых советов России и Беларуси

13 из 26

Владимир Пантюхов и Юрий Федоров

14 из 26

Расширенное заседание национальных деловых советов России и Беларуси

15 из 26

Расширенное заседание национальных деловых советов России и Беларуси

16 из 26

Расширенное заседание национальных деловых советов России и Беларуси

17 из 26

Расширенное заседание национальных деловых советов России и Беларуси

18 из 26

Расширенное заседание национальных деловых советов России и Беларуси

19 из 26

Расширенное заседание национальных деловых советов России и Беларуси

20 из 26

Расширенное заседание национальных деловых советов России и Беларуси

21 из 26

Ирек Ялалов, Муса Чилиев и Иван Абрамов

22 из 26

Расширенное заседание национальных деловых советов России и Беларуси

23 из 26

Расширенное заседание национальных деловых советов России и Беларуси

24 из 26

Расширенное заседание национальных деловых советов России и Беларуси

25 из 26

Расширенное заседание национальных деловых советов России и Беларуси

26 из 26

Сенатор отметил, что народы России и Беларуси связывают многовековая дружба и сотрудничество, один из важнейших компонентов которого — высокая экономическая взаимодополняемость и взаимозависимость. «За последние десятилетия наши государства, народы и, в частности, предприниматели прошли большой путь по выстраиванию новых взаимоотношений, использованию имевшихся ранее преимуществ и поиску новых возможностей. В основе этих взаимоотношений — масштабные, объемные договоренности двух стран о создании Союзного государства, об углублении интеграции».

Смотрите также

Андрей Кутепов считает, что сложно преувеличить роль бизнеса в этом вопросе: он одновременно является движущей силой процессов и побуждает органы исполнительной и законодательной власти двух государств создавать максимально комфортные условия для деловых взаимоотношений и диалога.

Представители бизнеса являются одними из самых активных сторонников дальнейшей интеграции

«Анализ итогов предыдущих заседаний деловых советов России и Беларуси наглядно подтверждает, что представители бизнеса являются одними из самых активных сторонников дальнейшей интеграции. Они ставят вопросы, которые позволяют нам выйти за рамки простых торговых операций и решать задачи по законодательному обеспечению свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, то есть формировать условия для повышения качества жизни наших народов в соответствии с целями, определенными лидерами двух стран», — сказал парламентарий.

По словам сенатора, представители деловых кругов России и Беларуси активно поднимают темы координации промышленной и инновационной политики, использования возможностей, открывающихся в связи с цифровой трансформацией в экономической и общественной жизни. В состав деловых советов входят представители ведущих финансовых структур, которые работают над созданием надежной системы финансового обеспечения не только взаимной торговли, но и продвижения в третьи страны продукции, произведенной в результате промышленной кооперации предприятий Беларуси и России, добавил Андрей Кутепов.

Законодатель выразил надежду, что озвученные в ходе дискуссии идеи и инициативы позволят законодательным органам России и Беларуси найти оптимальный путь к обеспечению интересов бизнес-сообществ и народов двух государств в целом.

Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин отметил успехи, достигнутые обеими странами, — рост товарооборота, взаимных инвестиций, наличие в Беларуси большого количества предприятий с российским капиталом. «Продукция многих совместных предприятий способна конкурировать не только на наших рынках, но и на рынках третьих стран». В то же время, по его словам, есть ряд вопросов, которые требуют решения.

В мероприятии приняли участие председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Владимир Пантюхов, парламентарии, представители бизнес-сообщества.

Участники заседания обсудили актуальные вопросы делового сотрудничества России и Беларуси. В частности, речь шла об обеспечении равноправного доступа российских и белорусских торгово-промышленных структур на рынки двух стран, участия в госзакупках и тендерах. Обсуждались вопросы таможенного, технического и нормативно-правового регулирования, влияющие на расширение деловых и кооперационных связей между предприятиями и компаниями России и Беларуси.

Отдельными темами для рассмотрения стали «Цифровая трансформация на рынке транспортных услуг в Союзном государстве» и «Промышленная кооперация как способ повышения конкурентоспособности продукции отечественных производителей».

В рамках заседания также состоялось подписание ряда коммерческих контрактов между российскими и белорусскими компаниями и предприятиями. В частности, заключено соглашение о поддержке экспорта совместной российско-белорусской продукции в третьи страны между государственной корпорацией развития «ВЭБ РФ», ОАО «БЕЛАЗ» — управляющей компанией холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» и ОАО «Белвнешэкономбанк». Унитарное предприятие «Витебское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты» подписало соглашения о сотрудничестве с Союзом «Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата» и Союзом «Курская торгово-промышленная палата».

Ряд двусторонних соглашений касается поставок промышленной продукции, лифтового оборудования, автошин, минерального концентрата, полиэтилена высокого давления и др. Общая сумма заключенных контрактов составила около 8,5 млрд рублей.

MIL OSI