В Башкортостане бывший директор муниципального предприятия осужден к лишению свободы и крупному штрафу за вымогательство взятки

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Стерлитамакский городской суд Республики Башкортостан вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора МУП «Локомотив» г. Кумертау.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в крупном размере, совершенное с её вымогательством).

В суде установлено, что в июле 2017 года директор коммерческой фирмы подал заявку на участие в электронном аукционе на капитальный ремонт тепловоза МУП «Локомотив». Стоимость работ оценивалась в 7 млн. рублей.

Спустя несколько недель человек, представившийся сотрудником муниципального предприятия, по телефону сообщил, что компания станет победителем конкурса, если согласится на передачу денежных средств в размере 300 тыс. рублей. Сумму нужно было перечислить после исполнения и оплаты ремонта.

Директор согласился с данными условиями, но впоследствии не смог выполнить работы в установленный контрактом 2-месячный срок и обратился к руководству предприятия за его продлением.

Однако руководитель МУП «Локомотив», желая ускорить получение взятки, потребовал подписать недостоверные акты и справки о выполнении работ. В случае отказа он пригрозил крупными штрафами и пени.

Подписав подложные бумаги, подрядчик в тот же день получил часть оплаты и перечислил 300 тыс. рублей подставному лицу, который по просьбе директора МУП «Локомотив» обналичил и передал ему указанную сумму.

Суд приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с запретом занимать должности в муниципальных и государственных предприятиях, а также связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 3 года и назначением штрафа в размере 3 млн. рублей.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI