В Ивановской области директор организации привлечен к административной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В июне 2019 года Шуйская межрайонная прокуратура Ивановской области провела проверку соблюдения требований антикоррупционного законодательства.

Установлено, что в нарушение Федерального закона «О противодействии коррупции», при приеме на работу бывшего сотрудника муниципальной службы, занимавшего должность главного специалиста в администрации г. Нерехта и Нерехтский район, директором ООО «Элита» сведения о его новом трудоустройстве в установленный законом 10-дневный срок бывшему работодателю не представлены.

По фактам выявленных нарушений межрайонной прокуратурой в адрес директора ООО «Элита» внесено представление, которое находится на рассмотрении. Также возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего), которое рассмотрено и удовлетворено, назначен штраф в размере 20 тыс. рублей.

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