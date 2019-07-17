В. Матвиенко и М. Мясникович провели двустороннюю встречу в рамках VI Форума регионов России и Беларуси

Source: Russia – Council of the Federation

Российско-белорусский форум регионов направлен на укрепление основ Союзного государства, подчеркнула В. Матвиенко.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга и Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович провели встречу в рамках VI Форума регионов России и Беларуси.

В беседе приняли участие заместитель Председателя Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, заместитель Председателя Совета Федерации Юрий Воробьев ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области и заместитель Председателя Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Марианна Щеткина.

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«Шестой Форум посвящен важной теме — вопросам культурного и гуманитарного сотрудничества, направленного на укрепление основ Союзного государства», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

В этой связи она выразила удовлетворение, что к работе подключены члены Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России.

VI Форум посвящен важной теме — вопросам культурного и гуманитарного сотрудничества, направленного на укрепление основ Союзного государства

Председатель СФ отметила активную деятельность Межпарламентской комиссии Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совета Национального собрания Республики Беларусь по межрегиональному сотрудничеству. По словам Валентины Матвиенко, в ходе нынешнего Форума члены Межпарламентской комиссии обсудят актуальные вопросы, в частности, ход выполнения решений предыдущего — пятого Форума регионов. «Это дисциплинирует всех участников и подчеркивает нацеленность на результат работы».

Глава СФ констатировала растущий интерес, проявляемый к Форуму регионами России и Беларуси, в сотрудничестве которых наблюдается хорошая динамика.

Касаясь темы 20-летия Договора о создании Союзного государства, Председатель СФ отметила, что этот договор нужно наполнять новым, современным содержанием, отвечающим реалиям сегодняшнего дня. Валентина Матвиенко обратила внимание на необходимость дальнейшей синхронизации действий, направленных на унификацию российского и белорусского законодательства. «Парламентарии продолжат вносить свой вклад в эту работу».

Михаил Мясникович отметил высокий уровень подготовительной работы, предшествующей проведению VI Форума регионов. По словам белорусского спикера, проект итогового документа – очень конкретный, потребуются серьезные усилия, чтобы выполнить намеченное.

Михаил Мясникович также обратил внимание на активизацию белорусско-российских региональных бизнес-контактов.

По словам Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, проведение форумов регионов встало на системную основу, благодаря чему растет товарооборот, появляются новые инвестиционные проекты.

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