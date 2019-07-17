В Республике Саха(Якутия) восстановлено электроснабжение

Source: Russia Ministry of Energy

17 июля в 09-46 при дожде действием токовой защиты нулевой последовательности отключилась тупиковая ВЛ 110 кВ «Сунтар – Вилюйск» (ДЗО АО «РАО ЭС Востока» – ПАО «Якутскэнерго». Находится под управлением Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро») с неуспешным АПВ.

Причина: падение дерева на провод фазы «А» в пролете опор №№ 510-511.

Были обесточены ПС 110 кВ – 7 («Эльгяй», «Шея», «Кюндядя», «Нюрба», «Онхой», «Верхневилюйск», «Вилюйск»).

Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в Сунтарском, Вилюйском, Нюрбинском и Верхневилюйском районах (около 69 000 человек). Мощность отключенных потребителей – 10 МВт.

Дана команда на включение ДЭС.

В 10-44 включен участок ВЛ 110 кВ «Сунтар – Нюрба», подано напряжение на ПС 110 кВ «Эльгяй», восстановлено электроснабжение части потребителей мощностью 0,4 МВт.

В 11-06 включена ДЭС «Нюрба», части потребителей (15 000 человек, 3,4 МВт) подано напряжение.

В 11-25 включена ДЭС «Вилюйск», части потребителей (18 000 человек, 3,5 МВт) подано напряжение.

В 11-40 включена ДЭС «Верхневилюйск», части потребителей (13 000 человек, 1,6 МВт) подано напряжение. В 16-26 аварийно-восстановительные работы завершены, ВЛ 110 кВ «Сунтар – Вилюйск» включена в работу.

В 16-31 всем потребителям подано напряжение. ДЭС отключены в резерв.

Справочно:

ПАО «Якутскэнерго» (1348,445 МВт, 1621,749 Гкал/час) – дочернее зависимое общество АО «РАО ЭС Востока» (47,39 %). Находится под управлением Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро». Прежнее название – ОАО АК «Якутскэнерго» (до 11.06.2015). Создано в 1994 г. Головной офис расположен в г. Якутск (Республика Саха (Якутия), ДФО).

Основные виды деятельности: производство электрической энергии (ЭЭ); передача ЭЭ по распределительным сетям; сбыт ЭЭ; производство тепловой энергии (ТЭ); передача, распределение и сбыт ТЭ; выполнение функций гарантирующего поставщика ЭЭ; горячее водоснабжение (ГВС).

Регион деятельности – Республика Саха (Якутия), Хабаровский край (ДФО).

Зоны обслуживания: в части распределения ЭЭ – территория площадью 1056,7 тыс. кв. км с населением 866,76 тыс. человек.

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