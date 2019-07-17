В Санкт-Петербурге проходит VI Форум регионов России и Беларуси

Source: Russia – Council of the Federation

Организаторы мероприятия — Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь.

Тема форума «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси». Мероприятие проводится в Санкт-Петербурге 16 — 18 июля.

18 июля Валентина Матвиенко и Михаил Мясникович откроют пленарное заседание.

Программой работы глав верхних палат парламентов двух стран предусмотрены встречи с руководителями регионов Республики Беларусь и субъектов Российской Федерации, заседание национальных деловых советов. Планируется подписание соглашений о сотрудничестве между субъектами Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь.

В рамках основного мероприятия пройдет «круглый стол» на тему «Стратегические приоритеты развития Союзного государства» (к 20-летию Договора о создании Союзного государства).

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