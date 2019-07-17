В. Смирнов: Россия и Белоруссия проводят последовательную работу по гармонизации законодательства в сфере образования

Source: Russia – Council of the Federation

Российские и белорусские законодатели, представители науки и эксперты обсудили проекты и направления развития образовательного пространства двух стран.

Заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов СмирновВиктор Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области выступил модератором заседания секции «Образовательное пространство России и Беларуси: проекты и направления развития». Ведущий от белорусской стороны – Виктор Снежицкий — член Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию, ректор Гродненского государственного медицинского университета. Заседание состоялось в рамках проходящего в Санкт-Петербурге VI Форума регионов России и Беларуси.

Заседание Секции 4. «Образовательное пространство России и Беларуси: проекты и направления развития»

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Виктор Смирнов

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Виктор Садовничий и Марина Боровская

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Заседание Секции 4. «Образовательное пространство России и Беларуси: проекты и направления развития»

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Заседание Секции 4. «Образовательное пространство России и Беларуси: проекты и направления развития»

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Заседание Секции 4. «Образовательное пространство России и Беларуси: проекты и направления развития»

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Заседание Секции 4. «Образовательное пространство России и Беларуси: проекты и направления развития»

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Заседание Секции 4. «Образовательное пространство России и Беларуси: проекты и направления развития»

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Участники обсудили вопросы формирования общего образовательного пространства (создание единого пространства знаний Союзного государства), подходы и перспективы сближения образовательной интеграции в рамках Союзного государства, повышение академической мобильности обучающихся научных и педагогических работников. Затронуты темы дальнейшей интеграции итоговых испытаний по завершении среднего общего образования (ЕГЭ и ЦТ), а также использование потенциала движения WorldSkills для удовлетворения потребностей инновационных производств в Союзном государстве и развитие межвузовского взаимодействия.

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«Белорусской и российской сторонами проводится последовательная работа по гармонизации законодательства двух стран в образовательной сфере, обеспечению равных прав граждан на получение образования», — сказал Виктор Смирнов.

Существующая в настоящее время нормативная база в целом позволяет обеспечивать гражданам России и Беларуси реализацию их прав на доступное и качественное образование

По словам сенатора, существующая в настоящее время нормативная база в целом позволяет обеспечивать гражданам России и Беларуси реализацию их прав на доступное и качественное образование.

Участники заседания секции обратили особое внимание на необходимость дальнейшего расширения российско-белорусского взаимодействия в сфере образования как на межгосударственном, так и на региональном уровне. Были выработаны рекомендации органам государственной власти РФ и РБ всех уровней, ответственных за реализацию политики в сфере образования. В частности, сформировать совместную российско-белорусскую рабочую группу по вопросам развития системы непрерывного профессионального образования для высокотехнологичных и наукоемких производств, принять меры по расширению практики организации повышения квалификации руководителей и специалистов в учреждениях дополнительного образования на основе современных информационно-коммуникационных технологий, проработать вопрос разработки программ обмена и обучения одаренных детей и совместных программ дополнительного образования педагогических работников.

Также предложено продолжать практику проведения значимых мероприятий с участием детей, молодежи и педагогов.

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