В. Смирнов: Россия и Белоруссия проводят последовательную работу по гармонизации законодательства в сфере образования

Source: Russia – Council of the Federation
Российские и белорусские законодатели, представители науки и эксперты обсудили проекты и направления развития образовательного пространства двух стран.
Заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов СмирновВиктор Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области выступил модератором заседания секции «Образовательное пространство России и Беларуси: проекты и направления развития». Ведущий от белорусской стороны – Виктор Снежицкий — член Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию, ректор Гродненского государственного медицинского университета. Заседание состоялось в рамках проходящего в Санкт-Петербурге VI Форума регионов России и Беларуси.
Заседание Секции 4. «Образовательное пространство России и Беларуси: проекты и направления развития»
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Виктор Смирнов
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Виктор Садовничий и Марина Боровская
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Заседание Секции 4. «Образовательное пространство России и Беларуси: проекты и направления развития»
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Заседание Секции 4. «Образовательное пространство России и Беларуси: проекты и направления развития»
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Заседание Секции 4. «Образовательное пространство России и Беларуси: проекты и направления развития»
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Заседание Секции 4. «Образовательное пространство России и Беларуси: проекты и направления развития»
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Заседание Секции 4. «Образовательное пространство России и Беларуси: проекты и направления развития»
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Участники обсудили вопросы формирования общего образовательного пространства (создание единого пространства знаний Союзного государства), подходы и перспективы сближения образовательной интеграции в рамках Союзного государства, повышение академической мобильности обучающихся научных и педагогических работников. Затронуты темы дальнейшей интеграции итоговых испытаний по завершении среднего общего образования (ЕГЭ и ЦТ), а также использование потенциала движения WorldSkills для удовлетворения потребностей инновационных производств в Союзном государстве и развитие межвузовского взаимодействия.
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«Белорусской и российской сторонами проводится последовательная работа по гармонизации законодательства двух стран в образовательной сфере, обеспечению равных прав граждан на получение образования», — сказал Виктор Смирнов.
Существующая в настоящее время нормативная база в целом позволяет обеспечивать гражданам России и Беларуси реализацию их прав на доступное и качественное образование
По словам сенатора, существующая в настоящее время нормативная база в целом позволяет обеспечивать гражданам России и Беларуси реализацию их прав на доступное и качественное образование.
Участники заседания секции обратили особое внимание на необходимость дальнейшего расширения российско-белорусского взаимодействия в сфере образования как на межгосударственном, так и на региональном уровне. Были выработаны рекомендации органам государственной власти РФ и РБ всех уровней, ответственных за реализацию политики в сфере образования. В частности, сформировать совместную российско-белорусскую рабочую группу по вопросам развития системы непрерывного профессионального образования для высокотехнологичных и наукоемких производств, принять меры по расширению практики организации повышения квалификации руководителей и специалистов в учреждениях дополнительного образования на основе современных информационно-коммуникационных технологий, проработать вопрос разработки программ обмена и обучения одаренных детей и совместных программ дополнительного образования педагогических работников.
Также предложено продолжать практику проведения значимых мероприятий с участием детей, молодежи и педагогов.