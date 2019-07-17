В СФ обсудили эффективность применения налоговых льгот для инновационных научно-технологических центров

Source: Russia – Council of the Federation

ИНТЦ будут предоставлены такие же льготы, как у резидентов «Сколково», сообщил А. Епишин.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области провел совещание об эффективности применения налоговых льгот для инновационных научно-технологических центров.

Совещание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам на тему «Об эффективности применения налоговых льгот, установленных законодательством РФ для инновационных научно-технологических центров»

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Андрей Епишин

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Совещание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам на тему «Об эффективности применения налоговых льгот, установленных законодательством РФ для инновационных научно-технологических центров»

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Совещание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам на тему «Об эффективности применения налоговых льгот, установленных законодательством РФ для инновационных научно-технологических центров»

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Совещание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам на тему «Об эффективности применения налоговых льгот, установленных законодательством РФ для инновационных научно-технологических центров»

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Совещание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам на тему «Об эффективности применения налоговых льгот, установленных законодательством РФ для инновационных научно-технологических центров»

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Совещание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам на тему «Об эффективности применения налоговых льгот, установленных законодательством РФ для инновационных научно-технологических центров»

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Совещание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам на тему «Об эффективности применения налоговых льгот, установленных законодательством РФ для инновационных научно-технологических центров»

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Андрей Епишин

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Совещание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам на тему «Об эффективности применения налоговых льгот, установленных законодательством РФ для инновационных научно-технологических центров»

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Совещание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам на тему «Об эффективности применения налоговых льгот, установленных законодательством РФ для инновационных научно-технологических центров»

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Совещание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам на тему «Об эффективности применения налоговых льгот, установленных законодательством РФ для инновационных научно-технологических центров»

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В мероприятии приняли участие представители Министерства финансов РФ, Министерства экономического развития РФ, Счетной палаты РФ, Фонда развития инновационного центра Сколково.

Создаваемым Инновационным научно-технологическим центрам в соответствии с принятым в 2017 году законом будут предоставлены льготы, предусмотренные для резидентов Инновационного центра «Сколково»

Андрей Епишин отметил, что создаваемым Инновационным научно-технологическим центрам в соответствии с принятым в 2017 году законом будут предоставлены льготы, предусмотренные для резидентов Инновационного центра «Сколково». Такое решение принято, чтобы не спровоцировать переток участников проектов в тот проект, который предлагает лучшие условия.

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Директор Департамента стратегического развития Министерства экономического развития Артем Шадрин сообщил, что ведомство ведет работу по созданию и развитию ИНТЦ в целях стимулирования коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и интенсификации сотрудничества науки и бизнеса.

Он напомнил, что ИНТЦ создаются на базе образовательных и научных организаций. Такие центры освобождаются от НДС и налога на прибыль организаций на 10 лет. Льгота утрачивается, если годовой объем выручки от реализации превысил 1 миллиард рублей. Также они освобождаются от имущественного, земельного и транспортного налогов на 10 лет. Для таких центров устанавливаются пониженные тарифы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное и обязательное медицинское страхование. В соответствии с Постановлением Правительства РФ принято решение о создании ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы». Готовится создание еще ряда ИНТЦ – в Москве, Тульской и Калужской областях, Казани.

Заместитель директора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Министерства финансов РФ Александр Смирнов представил позицию ведомства, согласно которой рассмотрение вопроса оценки эффективности применений налоговых преференций, предоставленных ИНТЦ, является преждевременным. В настоящее время такие налоговые льготы еще не применялись центрами. При этом необходимо учитывать, что данные в статистической налоговой отчетности ФНС России, а также льготы участников инновационных проектов, на основании которых возможно провести анализ, формируются за отчетный год в периоде, следующим за отчетным.

Аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин отметил, что вступил в силу закон о налоговых расходах, принято Постановление Правительства «Об утверждении правил формирования Перечня налоговых расходов РФ и оценки налоговых расходов РФ». Эти документы станут основными инструментами оценки эффективности налоговых льгот.

Директор Департамента развития и планирования Фонда «Сколково» Сергей Израйлит рассказал о почти десятилетнем опыте Фонда по выстраиванию взаимоотношений с различными технологическими проектами.

Он отметил, что Фонд разработал законопроект, позволяющий участникам Сколково предоставлять налоговую отчетность по одному адресу в ФНС России, а управляющим организациям иметь доступ к такой информации в соответствии с заранее полученном согласии у субъектов налоговой отчетности. Принятие законопроекта существенно повысит качество взаимодействия участников особых зон Фонда «Сколково» с управляющими организациями и ФНС России.

Как отмечается в представленных материалах Фонда «Сколково», соответствующие законы являются инструментом формирования ниши для научно-технологических проектов, а льготы – это лишь один из инструментов, который может этому способствовать. При взаимодействии с растущими компаниями можно заключить, что эффективность льгот государства зависит прежде всего от грамотного администрирования.

Андрей Епишин отметил, что прорабатываются проекты создания ИНТЦ в ряде регионов. «Мы подключим сенаторов к этой работе, они будут сопровождать проекты».

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