Г. Карелова встретилась с Послом доброй воли ЮНИДО В. Пешковой

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе беседы обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества с ЮНИДО.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области провела встречу с Послом доброй воли Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), президентом Фонда развития общественной дипломатии «Женский взгляд» Вероникой Пешковой.

Евразийский женский форум открыл новую страницу двустороннего сотрудничества России и ЮНИДО

«Евразийский женский форум открыл новую страницу двустороннего сотрудничества России и ЮНИДО, что подтверждено принятым в Санкт-Петербурге решением о назначении нашей соотечественницы Послом доброй воли. Видим в этом очередное признание роли России в решении вопросов устойчивого развития и обеспечения прав женщин» — заявила Галина Карелова.

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Дополнительный импульс взаимодействию с ЮНИДО по женской повестке придала встреча с генеральным директором ЮНИДО Ли Юном в июне 2019 года, где была подписана Совместная декларация о сотрудничестве между Советом Евразийского женского форума и ЮНИДО. «Достигнута договоренность активнее координировать работу Посла доброй воли и Совета в интересах реализации совместных проектов», — заметила вице-спикер СФ.

На встрече с Послом доброй воли ЮНИДО представлен Отчет о работе за первое полугодие 2019 года. Среди наиболее знаковых событий – специальная тематическая сессия «Женщины-управленцы в построении успешных бизнес-моделей» на полях Петербургского экономического форума и секция «Женщины в промышленности» в рамках Глобального форума производства и индустриализации в Екатеринбурге. Развернута широкая работа по популяризации ЮНИДО в России и расширению партнерской сети организации.

«В Совете Федерации высоко ценят, что ЮНИДО в своей деятельности уделяет особое внимание вопросам развития женского предпринимательства и лидерства Успешно реализуется дорожная карта ЮНИДО по достижению Плана действий ООН по гендерному равенству и обеспечению прав женщин», — подчеркнула Галина Карелова.

На встрече также обсуждались возможности ЮНИДО как глобального института развития и использования потенциала этого спецучреждения ООН для реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

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