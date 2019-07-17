Л. Бокова: Гуманитарная повестка в российско-белорусских отношениях имеет глубокие культурные и духовные основы

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках VI Форума регионов России и Беларуси обсуждена проблематика взаимодействия в создании общего информационного пространства в целях развития культурных и гуманитарных связей Союзного государства.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова БоковаЛюдмила Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области провела заседание секции «Взаимодействие регионов России и Беларуси в создании общего информационного пространства в целях развития культурных и гуманитарных связей Союзного государства».

Заседание Секции 2. «Взаимодействие регионов России и Беларуси в создании общего информационного пространства в целях развития культурных и гуманитарных связей Союзного государства»

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Виктор Чайчиц и Людмила Бокова

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Заседание Секции 2. «Взаимодействие регионов России и Беларуси в создании общего информационного пространства в целях развития культурных и гуманитарных связей Союзного государства»

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Валерий Марков

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Заседание Секции 2. «Взаимодействие регионов России и Беларуси в создании общего информационного пространства в целях развития культурных и гуманитарных связей Союзного государства»

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Заседание Секции 2. «Взаимодействие регионов России и Беларуси в создании общего информационного пространства в целях развития культурных и гуманитарных связей Союзного государства»

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Людмила Бокова

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Заседание Секции 2. «Взаимодействие регионов России и Беларуси в создании общего информационного пространства в целях развития культурных и гуманитарных связей Союзного государства»

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Заседание Секции 2. «Взаимодействие регионов России и Беларуси в создании общего информационного пространства в целях развития культурных и гуманитарных связей Союзного государства»

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Муса Чилиев

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Заседание Секции 2. «Взаимодействие регионов России и Беларуси в создании общего информационного пространства в целях развития культурных и гуманитарных связей Союзного государства»

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Заседание Секции 2. «Взаимодействие регионов России и Беларуси в создании общего информационного пространства в целях развития культурных и гуманитарных связей Союзного государства»

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В мероприятии, которое прошло в рамках VI Форума регионов Беларуси и России, принял участие заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству Виктор Чайчиц.

«Форум регионов России и Беларуси, как ни одно другое мероприятие по линии Союзного государства, сближает и объединяет наши страны и в политической, и в экономической, и в культурной сферах», — отметила Людмила Бокова.

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Она обратила внимание на важность того, что темой нынешнего Форума избраны вопросы межрегионального сотрудничества в области формирования единого культурного пространства народов России и Беларуси. «Гуманитарная повестка в российско-белорусских отношениях имеет глубокие культурные и духовные основы», — считает сенатор.

Людмила Бокова подчеркнула важность синхронизации и гармонизации законодательства двух стран в области обеспечения равных прав граждан на доступ к полной, достоверной и своевременной информации, на свободу мнений и убеждений.

Рассматривая различные аспекты создания общего информационного пространства Союзного государства, мы неизбежно столкнемся с вопросами информационной безопасности и защиты персональных данных

«При этом, рассматривая различные аспекты создания общего информационного пространства Союзного государства, мы неизбежно столкнемся с вопросами информационной безопасности и защиты персональных данных. В частности, тревогу вызывает тот факт, что в настоящее время увеличивается количество компьютерных атак на государственные информационные системы, в том числе и на информационные системы, обеспечивающие деятельность Союзного государства», — отметила законодатель.

Второй блок вопросов, по ее словам, связан с тем, что в условиях глобализации современному обществу навязывается новая система ценностей и художественных вкусов, нередко противоречащая культурным и нравственным традициям народов наших государств. «В связи с этим важнейшей задачей считаю развитие и укрепление горизонтальных связей для продвижения собственной модели развития государства и общества, основанной на традиционных ценностях, присущих как россиянам, так и белорусам, — духовности, социальной справедливости, патриотизме, национальном достоинстве».

«Ключевым фактором развития белорусско-российского сотрудничества в развитии общего пространства культурных и гуманитарных ценностей Союзного государства является взаимодействие в области масс-медиа», — считает Людмила Бокова. По ее мнению, медиасреда начала испытывать потребность не только в журналистах как таковых, но и других креативных специалистах информационной среды — рекламистах, специалистах по связям с общественностью, пресс-секретарях.

«Несмотря на проблемы и противоречия на этапе наступления информационной цивилизации, журналистика остается достоянием и ценностью общества. И потому так важно сохранить национальные традиции журналистики, ее высокий профессиональный, интеллектуальный и культурный потенциал. В ответ на стремительное развитие современного информационно-коммуникационного мира вузовское образование сегодня должно строиться на упреждающей модели, идти впереди, а не вослед. Речь должна идти о подготовке специалистов-универсалов, готовых к работе с различными формами коммуникации. А для представителей высшей школы, занимающихся вопросами подготовки журналистских кадров, весьма актуальными представляются коммуникативные и интеграционные аспекты гуманитарной повестки в международном сотрудничестве регионов России и Беларуси, исследование вопросов о роли прессы в освещении темы культуры и образования, изучение позитивной практики межкультурной коммуникации», — подчеркнула Людмила Бокова.

Она обратила внимание на необходимость уделять особое внимание вопросам влияния современных информационных ресурсов на молодых людей России и Беларуси, активное использование блогосферы и социальных сетей в качестве площадки для диалога органов власти Союзного государства с массовой аудиторией. «Представляется целесообразным подумать и о разработке единой информационной площадки в сети Интернет, содержащей актуальную, комплексную информацию о молодежных программах и проектах Союзного государства, объединяющей молодежные организации и структуры».

Также Людмила Бокова обратила внимание на межвузовскую форму сотрудничества и совместные проекты России и Беларуси, направленные на патриотическое воспитание молодежи и сохранение общей исторической памяти.

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