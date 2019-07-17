Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела секционное заседание «Культурно-гуманитарные проекты как связующее звено духовной жизни народов России и Беларуси».

Первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан в рамках проходящего в Санкт-Петербурге VI Форума регионов России и Беларуси провела заседание секции «Культурно-гуманитарные проекты как связующее звено духовной жизни народов России и Беларуси».

Заседание Секции 3. «Культурно-гуманитарные проекты как связующее звено духовной жизни народов России и Беларуси»

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Екатерина Дудова и Лилия Гумерова

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Заседание Секции 3. «Культурно-гуманитарные проекты как связующее звено духовной жизни народов России и Беларуси»

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Заседание Секции 3. «Культурно-гуманитарные проекты как связующее звено духовной жизни народов России и Беларуси»

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Юрий Бондарь, Екатерина Дудова и Лилия Гумерова

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Заседание Секции 3. «Культурно-гуманитарные проекты как связующее звено духовной жизни народов России и Беларуси»

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Заседание Секции 3. «Культурно-гуманитарные проекты как связующее звено духовной жизни народов России и Беларуси»

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Заседание Секции 3. «Культурно-гуманитарные проекты как связующее звено духовной жизни народов России и Беларуси»

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Заседание Секции 3. «Культурно-гуманитарные проекты как связующее звено духовной жизни народов России и Беларуси»

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Заседание Секции 3. «Культурно-гуманитарные проекты как связующее звено духовной жизни народов России и Беларуси»

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Заседание Секции 3. «Культурно-гуманитарные проекты как связующее звено духовной жизни народов России и Беларуси»

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Заседание Секции 3. «Культурно-гуманитарные проекты как связующее звено духовной жизни народов России и Беларуси»

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Заседание Секции 3. «Культурно-гуманитарные проекты как связующее звено духовной жизни народов России и Беларуси»

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Заседание Секции 3. «Культурно-гуманитарные проекты как связующее звено духовной жизни народов России и Беларуси»

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Заседание Секции 3. «Культурно-гуманитарные проекты как связующее звено духовной жизни народов России и Беларуси»

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Заседание Секции 3. «Культурно-гуманитарные проекты как связующее звено духовной жизни народов России и Беларуси»

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Заседание Секции 3. «Культурно-гуманитарные проекты как связующее звено духовной жизни народов России и Беларуси»

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Заседание Секции 3. «Культурно-гуманитарные проекты как связующее звено духовной жизни народов России и Беларуси»

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Заседание Секции 3. «Культурно-гуманитарные проекты как связующее звено духовной жизни народов России и Беларуси»

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Заседание Секции 3. «Культурно-гуманитарные проекты как связующее звено духовной жизни народов России и Беларуси»

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Заседание Секции 3. «Культурно-гуманитарные проекты как связующее звено духовной жизни народов России и Беларуси»

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Заседание Секции 3. «Культурно-гуманитарные проекты как связующее звено духовной жизни народов России и Беларуси»

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В мероприятии приняли участие заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию Екатерина Дулова, статс-секретарь — заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла Манилова, Министр культуры Республики Беларусь Юрий Бондарь, руководители региональных органов культуры России и Беларуси, представители ведущих учреждений и организаций культуры, экспертного сообщества.

Культурно-гуманитарные связи России и Беларуси – историческая данность, которую невозможно переоценить

«Культурно-гуманитарные связи России и Беларуси – историческая данность, которую невозможно переоценить», — сказала Лилия Гумерова. Она отметила, что в современных условиях совместно реализуется целый ряд интересных проектов по самым различным направлениям культурной деятельности.

Особо сенатор выделила российско-белорусское взаимодействие по вопросам законотворчества, которое осуществляется на площадке Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств.

Лилия Гумерова напомнила, что на встрече Президентов России и Беларуси в феврале 2019 года, обсуждались перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в сфере культуры, образования и спорта.

«Проведение совместных фестивалей, концертов, обменных культурных мероприятий, организация совместных конкурсов, выставочно-ярмарочная деятельность – все это и многое другое способствует сохранению общего культурного пространства в рамках Союзного государства, развитию и укреплению дружественных отношений и взаимопонимания между народами», — подчеркнула Лилия Гумерова.

Особо сенатор выделила совместную продуктивную работу по сохранению памяти о великой общей истории российского и белорусского народов.

В ходе работы секции рассмотрены вопросы сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Беларусь по основным направлениям сферы культуры: музейное, библиотечное дело, кино, театральное искусство, народное творчество, художественное образование.

По обсуждаемым темам выступили руководители региональных органов исполнительной власти в сфере культуры России и Беларуси, руководители учреждений культуры.

Участники заседания обратили внимание на необходимость расширения географии сотрудничества — от приграничного сотрудничества в сторону других регионов, а также на налаживание прямых контактов между учреждениями культуры России и Беларуси в целях реализации общих программ, проектов, мероприятий.

В рамках секции были подписаны соглашения между рядом учреждений культуры двух стран.

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