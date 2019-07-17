М. Козлов: В Костромской области с успехом прошел III Фестиваль «Чухломская пуговка»

Source: Russia – Council of the Federation

Киноконцерн «Мосфильм» присоединился к патронажу фестиваля творчества имени Народного артиста СССР М.И. Пуговкина, который проходит в Костромской области уже третий год, рассказал сенатор.

Представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Костромской области Михаил Козлов КозловМихаил Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Костромской области в рамках рабочей поездки в регион принял участие в III Фестивале творчества им. Народного артиста СССР М.И. Пуговкина «Чухломская пуговка». Большой праздник прошел в городе Чухломе Костромской области — малой родине блистательного актера Михаила Пуговкина.

В Костромской области с успехом прошел III Фестиваль «Чухломская пуговка»

В этом году фестиваль был посвящен сказкам. На главной городской сцене под открытым небом выступили более полусотни артистов и творческих коллективов со всего региона, показав свои таланты в самых разных жанрах. В течение всего дня на площади работала широкая ярмарка, где гости праздника могли приобрести сувенирные пуговки, а также отведать уху из знаменитого чухломского карася.

Среди почетных гостей фестиваля «Чухломская пуговка» — губернатор Костромской области Сергей Ситников и вдова артиста Ирина Пуговкина.

«Дорогие земляки моего дорогого незабвенного Михаила Ивановича, я снова рада вас приветствовать и очень довольна, всей душой, всем сердцем, что вы помните и знаете Михаила Ивановича. Низкий вам всем поклон!», — обратилась к гостям фестиваля Ирина Пуговкина. Она подарила главе региона новую книгу о своем супруге — «Вспоминая Михаила Пуговкина».

Сергей Ситников

«Со словами благодарности хочу обратить ко всем чухломичам, к тем людям, кто уже на протяжении трех лет организовывает этот очень светлый, радостный праздник, посвященный нашему знаменитому земляку Михаилу Ивановичу Пуговкину. Очень хорошо, когда мы с любовью относимся к своей истории, к нашим землякам. Потому что именно с этим чувством, с чувством любви, с чувством радости человеку жить легче, легче решать абсолютно любые задачи. Добрые пожелания вам, успехов во всем, храните добрую память о наших великих, мудрых, любимых земляках!», — сказал со сцены губернатор Сергей Ситников. СитниковСергей КонстантиновичГубернатор Костромской области

На фестиваль приехали Заслуженная артистка России, актриса Марина Яковлева, Народный артист России, актер Александр Панкратов-Черный, а также всемирно известные цирковые артисты Александр и Михаил Ивановы. Они провели творческие встречи для всех гостей праздника.

Видеообращение к участникам и гостям фестиваля «Чухломская пуговка» записал кинорежиссер, Народный артист России, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров. Решение о поддержке фестиваля было принято во время встречи сенатора от Костромской области Михаила Козлова с режиссером.

«Буквально две недели назад, встречаясь с Кареном Георгиевичем Шахназаровым, директором киноконцерна «Мосфильм», мы обговаривали эти вопросы, говорили о том, чтобы «Мосфильм» присоединился к патронажу этого фестиваля. Это было одобрено. Я поздравляю вас, дорогие чухломичи и гости, с замечательным праздником, который стал уже традиционным. Небольшой, но очень уютный город Чухлома звучит уже на всю Россию. Спасибо, что вы бережно храните память о великом актере Михаиле Пуговкине, что открываете новых звездочек — юных артистов, даете им возможность показать свой талант. В том числе благодаря таким добрым фестивалям, которые объединяют людей, костромская глубинка будет жить», — отметил в своем приветственном слове Михаил Козлов.

Праздник продолжался весь день. Завершился фестиваль «Чухломская пуговка» большим гала-концертом.

MIL OSI