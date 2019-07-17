Source: Russia – Council of the Federation

В рамках VI Форума регионов России и Беларуси состоялось заседание секции «Туризм как драйвер экономического и культурного развития регионов России и Беларуси».

В рамках VI Форума регионов России и Беларуси прошло заседание секции «Туризм как драйвер экономического и культурного развития регионов России и Беларуси». Мероприятие провели заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Игорь Фомин ФоминИгорь Вадимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ленинградской области и председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам Владимир Пантюхов.

Заседание Секции 5. «Туризм как драйвер экономического и культурного развития регионов России и Беларуси»

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Игорь Фомин

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Заседание Секции 5. «Туризм как драйвер экономического и культурного развития регионов России и Беларуси»

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Нина Железнова и Владимир Пантюхов

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Заседание Секции 5. «Туризм как драйвер экономического и культурного развития регионов России и Беларуси»

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Заседание Секции 5. «Туризм как драйвер экономического и культурного развития регионов России и Беларуси»

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Заседание Секции 5. «Туризм как драйвер экономического и культурного развития регионов России и Беларуси»

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Заседание Секции 5. «Туризм как драйвер экономического и культурного развития регионов России и Беларуси»

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Заседание Секции 5. «Туризм как драйвер экономического и культурного развития регионов России и Беларуси»

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Заседание Секции 5. «Туризм как драйвер экономического и культурного развития регионов России и Беларуси»

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Заседание Секции 5. «Туризм как драйвер экономического и культурного развития регионов России и Беларуси»

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Заседание Секции 5. «Туризм как драйвер экономического и культурного развития регионов России и Беларуси»

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В ходе заседания обсуждались вопросы, связанные с ускорением решения проблем визового режима и транзитного проезда для туристов Союзного государства, граждан из третьих стран, подписания межправительственного российско-белорусского соглашения о взаимном признании виз.

Между регионами Беларуси и России накоплен положительный опыт по созданию благоприятных условий для дальнейшего развития туристической сферы

Участники встречи сошлись во мнении, что между регионами Беларуси и России накоплен положительный опыт по созданию благоприятных условий для дальнейшего развития туристической сферы, формированию необходимой инфраструктуры, защите прав туристов.

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«Необходимо совершенствование законодательства в сфере туризма с учетом практики его применения, предусматривающее дальнейшую либерализацию визового режима, закрепление экономических преференций и льгот для участников туристского рынка», — отметил Игорь Фомин.

По мнению Владимира Пантюхова, конкурентоспособность туристической отрасли России и Беларуси можно повысить за счет формирования привлекательных цен на услуги в сфере туризма, обеспечения высокого уровня качества обслуживания туристов, развития детского, молодежного, культурно-познавательного, лечебно-оздоровительного, сельского, экологического и других видов туризма.

На заседании также шла речь о проработке вопроса создания «Российско-Белорусского центра по развитию молодежного и студенческого туризма в образовательных организациях высшего образования». Участники мероприятия поддержали реализацию проектов некоммерческих организаций в сфере детского туризма на территории Союзного государства.

Важным фактором развития туризма была названа цифровизация — внедрение передовых ИТ-технологий и инновационных маркетинговых инструментов, тесное сотрудничество с ведущими разработчиками электронных систем навигации, баз данных, аудиогидов и других профильных приложений.

С докладами выступили заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Сергей Галкин, заместитель Министра спорта и туризма Республики Беларусь Михаил Портной, руководитель Федерального агентства по туризму РФ Зарина Догузова, директор Национального агентства по туризму Беларуси Валерий Паращенко и другие эксперты в этой сфере.

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