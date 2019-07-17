Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#главное#пилотируемая космонавтика#космодромы#Союз МС-1317.07.2019 17:23

Общая сборка ракеты «Союз-ФГ»

Сегодня, 17 июля 2019 года, представители технического руководства и Государственной комиссии выдали заключение о готовности ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-13» к вывозу и установке на стартовой площадке № 1 космодрома Байконур.

В течение сегодняшнего дня специалисты ведущих предприятий ракетно-космической отрасли выполнили комплекс технологических операций по общей сборке ракеты космического назначения «Союз-ФГ». Вчера корабль «Союз МС-13» в составе головного блока был транспортирован на общую сборку с ракетой-носителем.

Пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-13» и экипажем очередной длительной экспедиции на Международную космическую станцию запланирован в 19:28 мск 20 июля 2019 года с площадки № 1 космодрома Байконур. В составе основного экипажа: космонавт Александр Скворцов, астронавты Лука Пармитано и Эндрю Морган. Дублирующего – космонавт Сергей Рыжиков, астронавты Томас Маршбёрн и Соичи Ногучи.

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