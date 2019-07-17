О. Мельниченко: Сотрудничество регионов Беларуси и России охватывает все сферы, представляющие интерес для двух братских государств

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил модератором одной из тематических секций в рамках VI Форума регионов России и Беларуси.

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области стал модератором секции на тему «Развитие сотрудничества регионов, районов и городов Беларуси и России как инструмент укрепления Союзного государства». Мероприятие прошло в рамках VI Форума регионов России и Беларуси.

С каждым годом сотрудничество регионов Беларуси и России расширяется,

Сенатор отметил, что с каждым годом сотрудничество регионов Беларуси и России расширяется, увеличивается число его участников и его масштабы. «Оно охватывает практически все сферы, представляющие взаимный интерес для двух наших братских государств».

Заседание Секции 6. «Развитие сотрудничества регионов, районов и городов Беларуси и России как инструмент укрепления Союзного государства»

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Заседание Секции 6. «Развитие сотрудничества регионов, районов и городов Беларуси и России как инструмент укрепления Союзного государства»

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Заседание Секции 6. «Развитие сотрудничества регионов, районов и городов Беларуси и России как инструмент укрепления Союзного государства»

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Заседание Секции 6. «Развитие сотрудничества регионов, районов и городов Беларуси и России как инструмент укрепления Союзного государства»

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Заседание Секции 6. «Развитие сотрудничества регионов, районов и городов Беларуси и России как инструмент укрепления Союзного государства»

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Заседание Секции 6. «Развитие сотрудничества регионов, районов и городов Беларуси и России как инструмент укрепления Союзного государства»

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Заседание Секции 6. «Развитие сотрудничества регионов, районов и городов Беларуси и России как инструмент укрепления Союзного государства»

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Заседание Секции 6. «Развитие сотрудничества регионов, районов и городов Беларуси и России как инструмент укрепления Союзного государства»

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Заседание Секции 6. «Развитие сотрудничества регионов, районов и городов Беларуси и России как инструмент укрепления Союзного государства»

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Заседание Секции 6. «Развитие сотрудничества регионов, районов и городов Беларуси и России как инструмент укрепления Союзного государства»

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Заседание Секции 6. «Развитие сотрудничества регионов, районов и городов Беларуси и России как инструмент укрепления Союзного государства»

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Александр Попков и Олег Мельниченко

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Заседание Секции 6. «Развитие сотрудничества регионов, районов и городов Беларуси и России как инструмент укрепления Союзного государства»

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Заседание Секции 6. «Развитие сотрудничества регионов, районов и городов Беларуси и России как инструмент укрепления Союзного государства»

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Заседание Секции 6. «Развитие сотрудничества регионов, районов и городов Беларуси и России как инструмент укрепления Союзного государства»

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Заседание Секции 6. «Развитие сотрудничества регионов, районов и городов Беларуси и России как инструмент укрепления Союзного государства»

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Заседание Секции 6. «Развитие сотрудничества регионов, районов и городов Беларуси и России как инструмент укрепления Союзного государства»

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Заседание Секции 6. «Развитие сотрудничества регионов, районов и городов Беларуси и России как инструмент укрепления Союзного государства»

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По словам Олега Мельниченко, важнейшую роль для развития отношений неизменно играют прямые контакты между регионами, органами местной власти. При этом главный мотив стремления к углублению интеграции — традиционные дружеские отношения братских народов России и Беларуси, духовное единство, общая великая история, общие ценности, цели и планы по строительству Союзного государства в интересах обоих народов.

«У нас имеется ещё значительный нереализованный потенциал и возможности для развития сотрудничества», — сказал парламентарий.

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Он добавил, что один из апробированных инструментов сотрудничества регионов, районов и городов Беларуси и России — соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, культурно-гуманитарном сотрудничестве. Так, с 2010 г. по май текущего года заключено и зарегистрировано 91 соглашение между 54 субъектами Российской Федерации с органами государственной власти Республики Беларусь и ее административно-территориальными образованиями. 63 из таких соглашений и планов по их реализации были заключены в рамках пяти форумов регионов Беларуси и России за период с 2014 г., отметил Олег Мельниченко.

«Наше сотрудничество набирает обороты. В рамках указанных соглашений с белорусской стороной наиболее активно развивают торгово-экономические связи Брянская, Вологодская, Самарская, Оренбургская, Белгородская и Псковская области», — сообщил парламентарий. В 2018 г. товарооборот Республики Беларусь с Брянской областью составил 588 млн долларов, с Вологодской областью — 483 млн долларов, с Самарской областью — 401,9 млн долларов.

«Мы сегодня измеряем в долларах, но я уверен, что настанет день, когда будем рассчитывать экономические показатели в более надежной, чем доллар, валюте, – и такой валютой станет рубль», — сказал сенатор.

Брянская область вышла на первое место по товарообороту. По мнению Олега Мельниченко, одна из причин такого результата — то обстоятельство, что в регионе зарегистрировано 669 организаций малого и среднего бизнеса, учредителями которых являются белорусские представители. Вторая причина успеха – энергичная и заинтересованная работа руководства Брянской области с белорусскими партнерами.

«Наша задача как представителей регионов мне видится в том, чтобы содействовать наполнению содержания уже действующих и новых соглашений и других документов о сотрудничестве реальными эффективными мероприятиями и делами, приносящими видимую существенную пользу для наших регионов, граждан и в целом для укрепления Союзного государства», — считает сенатор.

Он отметил положительный опыт Ярославской, Свердловской и Калужской областей по созданию координационных региональных органов, содействующих развитию кооперации между предприятиями России и Беларуси, а также оказывающих помощь по совместному выходу на рынки других государств. Эту практику было бы полезно перенимать и другим регионам, полагает законодатель.

«Учитывая, что предстоящее пленарное заседание нашего Форума посвящено формированию единого культурного и гуманитарного пространства России и Беларуси, считаю, что нам надо обратить особое внимание на развитие межрегионального культурно-гуманитарного сотрудничества, в том числе в области образования, науки, культуры, средств массовой информации, молодежной политики», — добавил Олег Мельниченко.

Заслуживают поддержки со стороны регионов и летние научно-образовательные школы, семинары молодых гуманитариев России и Беларуси на базе ведущих вузов, отметил сенатор. Это действенное средство формирования и укрепления единого образовательного, научного и культурного пространства Союзного государства.

Вторым модератором секции стал председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению Александр Попков.

Председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга в своем выступлении подчеркнул, что Россия и Беларусь являются друг для друга важными торговыми партнерами. На долю России в 2018 г. приходилась практически половина всего товарооборота Республики Беларусь. При этом общий объем товарооборота между двумя странами составил 33,9 млрд долларов.

«Важным направлением межрегионального взаимодействия может стать создание единого бренда «Сделано в Союзном государстве» и разработка информационной системы «Каталог продукции Союзного государства», — сообщил сенатор.

На заседании выступили 18 представителей органов государственной власти Российской Федерации и Республики Беларусь, а также представители российских и белорусских регионов, районов и городов.

В частности, о результатах реализации действующих соглашений, перспективах сотрудничества, вариантах решения имеющихся вопросов рассказали Министр промышленности Республики Беларусь Павел Утюпин, Министр экономики Республики Дмитрий Крутой, статс-секретарь — заместитель Министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтюхов, председатель Могилевского областного исполнительного комитета Леонид Заяц, глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, председатель Минского городского Совета депутатов Василий Панасюк, председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин, МухаметшинФарид ХайрулловичПредседатель Государственного Совета Республики Татарстан мэр города Новосибирск Анатолий Локоть, председатель Гомельского районного исполнительного комитета Елена Алексина и др.

В рамках работы секции состоялось подписание документов о сотрудничестве между органами местного самоуправления и административно-территориальными образованиями России и Беларуси.

По итогам мероприятия приняты рекомендации, направленные на дальнейшее развитие сотрудничества регионов, районов и городов Беларуси и России в контексте укрепления Союзного государства.

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