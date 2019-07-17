О рабочем совещании руководства Совета Министров Республики Беларусь с руководителями белорусских дипломатических представительств и консульских учреждений

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

17-07-2019

17 июля 2019 г. в Министерстве иностранных дел состоялось рабочее совещание Первого заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Александра Турчина с руководителями белорусских дипломатических представительств и консульских учреждений.

В мероприятии приняли участие руководители ряда республиканских органов государственного управления, белорусских отраслевых министерств, концернов и предприятий, представители Аппарата Совета Министров, Национального банка.

Первый заместитель Министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко в своем докладе представил анализ итогов работы белорусских загранучреждений за пять месяцев 2019 года с учетом основных результатов на экспортном направлении.

А.Евдоченко подчеркнул, что стоящие перед белорусской дипломатией задачи направлены на обеспечение многовекторности и сбалансированности во взаимодействии с внешними партнерами, в том числе на внешнеэкономическом треке, участие в интеграционных образованиях и процессах при строгом соблюдении суверенитета и независимости страны, содействие и повышение роли Беларуси в укреплении безопасности в региональном и более широком контексте.

Обращено внимание на необходимость выработки дополнительных мер по выполнению многоплановых внешнеполитических и внешнеэкономических задач, поставленных Главой государства.

В ходе встречи свои доклады представили послы Беларуси в Украине, Бельгии, Германии и Венесуэле. В режиме прямого диалога с участием руководства Совета Министров Республики Беларусь обсуждены вопросы поставок продукции белорусских предприятий на внешние рынки, новые возможности по привлечению иностранных инвестиций, специализации и диверсификации внешнеэкономических задач.

Подводя итоги совещания, Первый заместитель Премьер-министра А.Турчин отметил, что в сегодняшней ситуации важнейшей задачей загранучреждений остается поиск новых торговых путей и рынков сбыта продукции без снижения присутствия на традиционных направлениях. Подчеркнута необходимость усиления работы по информационному обеспечению экспорта, внедрения в повседневную практику новейших технологий распространения сведений о наших возможностях и достижениях.

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