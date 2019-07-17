Посещение Валаама

Source: President of Russia – Kremlin

Лидеры осмотрели, в частности, Спасо-Преображенский собор, присутствовали на службе, побывали на территории скита во имя Всех Святых, в церкви Смоленской иконы Божией Матери и часовни Царственных страстотерпцев.

Затем В.Путин и А.Лукашенко Лукашенко Александр ГригорьевичПрезидент Республики Беларусь планируют посетить остров Светлый, чтобы осмотреть Владимирскую церковь на территории Свято-Владимирского скита.

Главы государств ознакомятся также с экспозицией монастырского музея и будут присутствовать на концерте хора Валаамского монастыря.

Встреча с Президентом Республики Беларусь носит неформальный характер. На следующий день в Санкт-Петербурге В.Путин и А.Лукашенко примут участие в официальных мероприятиях: проведут переговоры и выступят на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии.

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