После вмешательства Сочинской транспортной прокуратуры на предприятии морского транспорта погашена задолженность по заработной плате на сумму более 16 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Сочинская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения требований трудового законодательства в ООО «Сочиморстрой».

Установлено, что с февраля по май 2019 года на предприятии имелась задолженность по заработной плате и иным выплатам в размере более 16,5 млн рублей.

Сочинской транспортной прокуратурой с целью погашения задолженности проведен комплекс мероприятий. Так, работниками прокуратуры организовывались еженедельные совещания с участием представителей ООО «Сочиморстрой», на которых обсуждались вопросы погашения задолженности по оплате труда.

Руководителю общества внесено представление, по результатам его рассмотрения виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Также должностное и юридическое лицо привлечены к административной ответственности по ч. 7 ст. 5.27 (нарушение трудового законодательства), чч. 1 и 2 ст. 13.19 (непредоставление первичных статистических данных) КоАП РФ в виде штрафа.

Задолженность по заработной плате и иным выплатам перед работниками организации погашена в полном объеме.

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