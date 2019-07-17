Прокуратура Иркутской области контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших о наводнения

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В органы прокуратуры Иркутской области поступают обращения граждан, пострадавших от наводнения, и общественных организаций об имеющихся недостатках при учёте и распределении гуманитарной помощи.

С учётом предложений прокуратуры области региональным правительством разработан проект постановления, регламентирующий порядок безвозмездной помощью гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации.

Проведенный анализ проекта показал, что в представленном виде он не может быть принят и подлежит доработке, поскольку не определен механизм принятия, учета, распределения, доставки и передачи гуманитарной помощи пострадавшим гражданам. Не отражены сведения об определении мест нахождения пунктов приема гуманитарной помощи и сведения о лицах, ответственных за их содержание.

Наряду с порядком распределения гуманитарной помощи, должны быть приняты правовые акты, определяющие нормативы предоставления гуманитарной помощи, в том числе в зависимости от ее видов (одежда, обувь, продукты, медикаменты и т. д.). Также не урегулирован порядок распределения финансовых средств, поступающих в качестве гуманитарной помощи.

В рамках рассмотрения внесенного прокуратурой области представления в настоящее время разрабатываются необходимые нормативно-правовые акты.

Данный вопрос находится на контроле прокуратуры области.

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