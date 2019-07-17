Source: Russia Federal Space

#Рокосмос#главное17.07.2019 16:38

Профильная смена Роскосмоса во всероссийском детском центре «Океан»

Во всероссийском детском центре «Океан» (ВДЦ «Океан») завершилась девятая профильная смена Госкорпорации «Роскосмос» «Морской старт». Участие приняло 180 школьников из 23 регионов России.

В рамках смены работали восемь профильных лабораторий Роскосмоса по направлениям: «Ракетостроение: старт с воды», «Спутникостроение», «3D моделирование и прототипирование», «Физика Космоса», «Робототехника: телеуправляемый подводный аппарат», «PsiFactor», «Космический Дрон», «Аварийно-спасательная служба». Занятия проходили в профильных лабораториях в течение всей смены, что позволило всем участникам познакомиться с высокими технологиями российской ракетно-космической деятельности.

Одним из самых ярких событий смены стал визит почетного гостя — летчика-космонавта, Героя России Олега Артемьева. Олег Германович принял участие в работе лаборатории «Космический Дрон». Он проектировал и собирал отдельные узлы беспилотника, провел встречу с воспитанниками профильной смены и принял участие в эстафете между юнгами «Океанской эскадры» и преподавателями профильных лабораторий.

Также в рамках мероприятий профильной смены состоялось защита проектов, над которыми участники работали в тематических лабораториях. На эллинге ВДЦ «Океан» прошел торжественный запуск макетов космических ракет, изготовленных участниками образовательной программы «Морской старт» при поддержке специалистов Государственной корпорации «Роскосмос». Акваторию бухты, где проходили запуски с воздуха контролировали специальные дроны, изготовленные ребятами на лаборатории «Космический Дрон». Подобрать с воды фрагменты ракет ребятам на ялах из лаборатории «Аварийно-спасательная служба» помогали в воде роботы, изготовленные юнгами лаборатории «Робототехника».

Результатом смены стал абсолютно новый и уникальный проект детского творчества – создание комплексной системы запуска ракет с поверхности воды. В рамках его реализации на практике был отработан полный цикл от создания изделия и пусковой инфраструктуры до осуществления запусков и проведения последующих мероприятий по возвращению отработанных элементов ракет.

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