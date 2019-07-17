Source: Saint Petersburg State University in Russian

17 июля 2019 Новости

Санкт-Петербургский университет по качеству образования сохранил позицию в топ-100 мирового репутационного рейтинга университетов, составляемого журналом Times Higher Education (THE). В 2019 году уровень преподавания позволил СПбГУ занять 91 позицию в соответствующей номинации.

В соответствии с методологией публикуются данные только о 100 первых позициях рейтинга. По информации, полученной напрямую от его составителей, в общем репутационном рейтинге СПбГУ в этом году занял 121 позицию, приблизившись к первой сотне на четыре строчки. При этом по показателю репутации в области качества образования (Teaching) СПбГУ занял 91 позицию в топ-100, а по показателю качества исследований (Research) переместился на 139 место, поднявшись за год на десять строчек.

Репутационный рейтинг THE составляется ежегодно на основе опросов академического сообщества. В 2019 году в нем приняли участие более 10 000 ученых из 140 стран, которые оценили образовательную и исследовательскую репутацию 1200 ведущих университетов мира.

Экспертами, по данным составителей рейтинга, выступили ученые с опытом работы в своей области наук не менее 15 лет, подтвержденным публикационной активностью. Опрос проводился в первом квартале 2019 года.

Составитель рейтинга — журнал THE — издание, специализирующееся на новостях и аналитических материалах о высшем образовании. Первый репутационный рейтинг был опубликован журналом в 2011 году. При этом THE составляет и другие рейтинги вузов, в том числе по регионам, областям науки, а также общий мировой рейтинг и рейтинг влияния университетов.

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