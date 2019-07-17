С. Леонов: Необходимо оказывать помощь социальным дошкольным учреждениям регионов

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В рамках рабочей поездки сенатор посетил детский сад и детскую библиотеку Хиславичского района.

В рамках рабочей поездки член Комитета СФ по социальной политике, представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Смоленской области Сергей Леонов ЛеоновСергей Дмитриевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Смоленской области посетил детский сад и библиотеку Хиславичского района.

По словам сенатора, детский сад «Ручеек» пользуется популярностью у жителей Хиславичей, в поселке всего два дошкольных учреждения, но родители предпочитают отдавать своих малышей именно сюда. Папы и мамы своими руками обустроили детские площадки: домики, лавочки, качели. Ранее родители просили у сенатора помощи в дополнительном обустройстве площадок и уже к осени они должны пополниться новыми архитектурными формами.

Жители поселка получили еще один приятный подарок. Благодаря парламентариям детская библиотека пополнилась новыми книгами, которые были приобретены учреждением на средства, выделенные партией. Более 400 экземпляров детской литературы на любой вкус можно взять для домашнего чтения.

«Детский сад находится в очень хорошем состоянии, сразу видно, что воспитатели ответственно относятся к своей работе и поддерживают территорию в таком хорошем виде, в группах чисто, аккуратно, много игрушек. По просьбам родителей привезли краску для косметического ремонта внутри некоторых помещений садика. Ранее были выделены средства на приобретение архитектурных форм для детской площадки, очень надеемся что к концу августа они будут установлены и дети, которые отдыхали летом и не посещали детсад, будут приятно удивлены», — рассказал Сергей Леонов.

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