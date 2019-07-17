С. Митин: Профильный Комитет СФ держит на контроле актуальные вопросы использования водных ресурсов в АПК

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор отметил необходимость продолжения работ по обеспечению рационального водопользования в сфере сельского хозяйства.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области подчеркнул, что повышение эффективности использования водных ресурсов в АПК и общее обеспечение рациональности водопользования можно достигнуть с помощью совершенствования действующего нормативно-правового регулирования, а также применения эффективных механизмов планирования водохозяйственной и водоохранной деятельности.

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Сенатор напомнил, что в апреле этого года профильным Комитетом СФ проведено совещание, посвященное актуальным вопросам использования водных ресурсов в АПК. Соответствующие рекомендации рассмотрены основными профильными министерствами: Министерством сельского хозяйства РФ, Министерством природных ресурсов и экологии РФ и Министерством науки и высшего образования России. Он обратил внимание на то, что предложения участников мероприятия о проведении ряда комплексных фундаментальных и прикладных научных исследований являются конкретными шагами по обеспечению рационального водопользования в сфере сельского хозяйства.

В 2019 г. комплексные научные исследования выполняются в рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги»

«По информации, представленной Минобрнауки России, подведомственными учреждениями утверждены соответствующие госзадания на основе планов научно-исследовательских работ при участии РАН. Проводятся НИР в части изучения структуры, методов и технологии экологического мониторинга диффузного загрязнения, разработки информационно-моделирующих систем на основе имитационных математических моделей формирования стока, разработки экспресс-методов и расчетных методик оценки диффузного стока».

Сенатор отметил, что в 2019 г. такие комплексные научные исследования выполняются в рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» в составе разработки концепции по снижению поступления загрязняющих веществ с земель сельскохозяйственного назначения, промышленных площадок предприятий, предприятий животноводческого комплекса, полигонов захоронений и свалок.

По словам Сергея Митина, в рамках совещания поднимался вопрос о дополнительной разработке комплексного научно-методического и нормативно-технического обеспечения в целях контроля за объемом и качеством дренажных вод, поступающих с оросительных и осушительных систем в речную сеть. «Минсельхозом России эти положения включены в соответствующие НИР в рамках ведомственной программы «Развитие мелиоративного комплекса России» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», — подчеркнул первый заместитель председателя Комитета СФ.

Сергей Митин также обратил внимание на то, что участниками совещания поднимался вопрос проработки создания специальных инженерных сооружений по очистке, обессоливанию и повторному использованию дренажных вод на реконструируемых и вновь строящихся мелиоративных системах. «Подведомственными Минсельхозу России научно-исследовательскими организациями, а также научно-исследовательскими организациями РАН и Росводресрсов разработаны соответствующие методические рекомендации и инженерно-технические решения по данному вопросу, ведется подготовка к апробации разработанных документов на объектах мелиоративного комплекса», — отметил сенатор.

Вместе с тем, Сергей Митин подчеркнул чрезвычайную важность практической реализации предложений, направленных на ужесточение требований к застройке затапливаемых земель. По словам сенатора, особого внимания требует работа по определению зон затопления и подтопления для всех субъектов Российской Федерации. «Анализ хода исполнения утвержденного Росводресурсами графика этой работы показывает, что органам исполнительной власти российских регионов необходимо в первоочередном порядке ускорить разработку предложений по определению границ таких зон и, соответственно, внесению указанных границ в ЕГРН и кадастровые карты Росрееста».

Сенатор отметил, что предложенное участниками совещания введение в практику водопользования новых методов прогнозирования паводковой обстановки нашло свое отражение в практической деятельности. «Научно-исследовательскими учреждениями Росгидромета завершаются разработки методов долгосрочного прогнозирования притока воды за период половодья и за второй квартал, а также разработки автоматизированной системы мониторинга, анализа гидрометеорологической обстановки и прогнозирования паводковой обстановки на российских реках, основанных на использовании ГИС-ВЕБ технологий, математического моделирования гидрологических процессов».

Сергей Митин подчеркнул, что в последующем организации Росгидромета предусматривают разработку новых методов и технологий прогнозирования характеристик гидрологических процессов на реках и водохранилищах Российской Федерации различной заблаговременности, что позволит повысить общий уровень обеспечения гидрологической безопасности как населения, так и объектов АПК.

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