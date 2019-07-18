А. Карлин: Проблема избрания меры пресечения требует серьезного комплексного изучения

Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор провел «круглый стол» на тему «Совершенствование механизма избрания и продления заключения под стражу, залога и иных мер пресечения».
Заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Карлин КарлинАлександр Богдановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Алтайского края провел «круглый стол» на тему «Совершенствование механизма избрания и продления заключения под стражу, залога и иных мер пресечения».
«Круглый стол» на тему «Совершенствование механизма избрания и продления заключения под стражу, залога и иных мер пресечения»
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Генри Резник и Александр Карлин
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«Круглый стол» на тему «Совершенствование механизма избрания и продления заключения под стражу, залога и иных мер пресечения»
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«Круглый стол» на тему «Совершенствование механизма избрания и продления заключения под стражу, залога и иных мер пресечения»
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«Круглый стол» на тему «Совершенствование механизма избрания и продления заключения под стражу, залога и иных мер пресечения»
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«Круглый стол» на тему «Совершенствование механизма избрания и продления заключения под стражу, залога и иных мер пресечения»
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«Круглый стол» на тему «Совершенствование механизма избрания и продления заключения под стражу, залога и иных мер пресечения»
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Генри Резник
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«Круглый стол» на тему «Совершенствование механизма избрания и продления заключения под стражу, залога и иных мер пресечения»
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«Круглый стол» на тему «Совершенствование механизма избрания и продления заключения под стражу, залога и иных мер пресечения»
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«Круглый стол» на тему «Совершенствование механизма избрания и продления заключения под стражу, залога и иных мер пресечения»
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«Круглый стол» на тему «Совершенствование механизма избрания и продления заключения под стражу, залога и иных мер пресечения»
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«Круглый стол» на тему «Совершенствование механизма избрания и продления заключения под стражу, залога и иных мер пресечения»
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«Круглый стол» на тему «Совершенствование механизма избрания и продления заключения под стражу, залога и иных мер пресечения»
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«Круглый стол» на тему «Совершенствование механизма избрания и продления заключения под стражу, залога и иных мер пресечения»
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Генри Резник и Александр Карлин
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«Круглый стол» на тему «Совершенствование механизма избрания и продления заключения под стражу, залога и иных мер пресечения»
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«Круглый стол» на тему «Совершенствование механизма избрания и продления заключения под стражу, залога и иных мер пресечения»
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«Круглый стол» на тему «Совершенствование механизма избрания и продления заключения под стражу, залога и иных мер пресечения»
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«Круглый стол» на тему «Совершенствование механизма избрания и продления заключения под стражу, залога и иных мер пресечения»
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«Круглый стол» на тему «Совершенствование механизма избрания и продления заключения под стражу, залога и иных мер пресечения»
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Александр Карлин
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«Круглый стол» на тему «Совершенствование механизма избрания и продления заключения под стражу, залога и иных мер пресечения»
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«Круглый стол» на тему «Совершенствование механизма избрания и продления заключения под стражу, залога и иных мер пресечения»
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«Круглый стол» на тему «Совершенствование механизма избрания и продления заключения под стражу, залога и иных мер пресечения»
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«Круглый стол» на тему «Совершенствование механизма избрания и продления заключения под стражу, залога и иных мер пресечения»
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«Круглый стол» на тему «Совершенствование механизма избрания и продления заключения под стражу, залога и иных мер пресечения»
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«Круглый стол» на тему «Совершенствование механизма избрания и продления заключения под стражу, залога и иных мер пресечения»
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«Круглый стол» на тему «Совершенствование механизма избрания и продления заключения под стражу, залога и иных мер пресечения»
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«Круглый стол» на тему «Совершенствование механизма избрания и продления заключения под стражу, залога и иных мер пресечения»
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«Круглый стол» на тему «Совершенствование механизма избрания и продления заключения под стражу, залога и иных мер пресечения»
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«Круглый стол» на тему «Совершенствование механизма избрания и продления заключения под стражу, залога и иных мер пресечения»
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«Круглый стол» на тему «Совершенствование механизма избрания и продления заключения под стражу, залога и иных мер пресечения»
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«Круглый стол» на тему «Совершенствование механизма избрания и продления заключения под стражу, залога и иных мер пресечения»
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«Круглый стол» на тему «Совершенствование механизма избрания и продления заключения под стражу, залога и иных мер пресечения»
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«Круглый стол» на тему «Совершенствование механизма избрания и продления заключения под стражу, залога и иных мер пресечения»
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«Круглый стол» на тему «Совершенствование механизма избрания и продления заключения под стражу, залога и иных мер пресечения»
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«Круглый стол» на тему «Совершенствование механизма избрания и продления заключения под стражу, залога и иных мер пресечения»
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В обсуждении приняли участие член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Генри Резник, начальник правового управления Генеральной прокуратуры РФ Артур Завалунов, представители Министерства внутренних дел РФ, ФСИН РФ, Верховного суда РФ, адвокатского и экспертного сообщества.
Александр Карлин указал, что применение заключения под стражу как меры пресечения — достаточно острая и актуальная тема, которая вызывает озабоченность у общественности.
Применение заключения под стражу как меры пресечения — достаточно острая и актуальная тема, которая вызывает озабоченность у общественности
«Эта проблема требует серьезного комплексного изучения. Не только юристами, не только криминологами, но и социальными психологами, например», — сказал сенатор.
Александр Карлин отметил, что избрание той или иной меры пресечения напрямую увязывается с размером наказания, которое должно понести виновное лицо в случае вынесения обвинительного приговора. «На самом деле, мне кажется, если такая корреляция и есть, то она носит другой, менее жесткий, более вариативный характер».
Сенатор подчеркнул, что нуждается в совершенствовании действующее уголовное и уголовно–процессуальное законодательство, а также правоприменительная практика. «Здесь большое поле деятельности и для специализированных научных и образовательных учреждений в системах прокуратуры, МВД, Следственного комитета, других ведомств с точки зрения совершенствования содержания и характера методических и других документов».
Генри Резник указал, что избыточное применение меры пресечения под стражей нарушает два конституционных принципа – уважение достоинства личности и презумпция невиновности. «Проблема эта – не только российская, она общеевропейская, в США она стоит несколько иначе».
Он отметил, что в УПК РФ нет нормы, которая четко говорила бы о том, что мера пресечения избирается по обоснованному подозрению. «У нас при избрании меры пресечения должно быть мини-судебное разбирательство. Там идет полный процесс доказывания, исследования доказательств, оценка доказательств – допустимости, относимости и достоверности». Генри Резник полагает, что следует усилить роль прокурора в избрании меры пресечения.
По его мнению, неблагополучным является положение в отношении избрания меры пресечения «содержание под стражей» по ненасильственным преступлениям, в частности, экономическим, которые часто расследуются больше года.
В свою очередь, Артур Завалунов высказал свою точку зрения на этот счет. «Всех пугает лозунг «Давайте усилим полномочия прокурора», а я бы хотел подойти с другой стороны – нужно усиливать независимость следователя в уголовном процессе», — сказал он. По его словам, в УПК РФ имеется дисбаланс между полномочиями прокурора по осуществлению надзора за следствием и полномочиями руководителя следственного органа.
Артур Завалунов подчеркнул, что Генеральная прокуратура последовательно выступает за создание наиболее благоприятных условий для предпринимательской деятельности, в том числе в рамках работы по совершенствованию законодательства. Такая работа ведется и совместно с коллегами из Совета Федерации.
Он сообщил, что прокуратура внесла предложение о необходимости закрепления понятия «преступление в сфере предпринимательской деятельности», которое в принципе одобрено всеми государственными органами, научным и юридическим сообществом, бизнесом. «Скорее всего, в ближайшее время эта инициатива появится».
По итогам обсуждения будут подготовлены рекомендации с учетом высказанных предложений.