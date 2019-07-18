А. Майоров провел совещание по вопросу вовлечения в оборот неиспользованных земельных участков сельхозназначения

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы и эксперты обсудили подходы к совершенствованию налогового законодательства в части увеличения земельного налога при установлении факта неиспользования земельного участка более трех лет.

В Совете Федерации прошло совещание по вопросу совершенствования законодательства по вовлечению в оборот неиспользованных земельных участков сельскохозяйственного назначения.

Провел заседание председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) орган государственной власти Республики Калмыкия

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Алексей Майоров

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Сенатор отметил, что совещание проводится в соответствии с поручением Председателя Совета Федерации по обращению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. ВладимировВладимир ВладимировичГубернатор Ставропольского края

Цель обсуждения — выработать подходы к совершенствованию налогового законодательства в части увеличения земельного налога при установлении факта неиспользования земельного участка более трех лет.

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В обращении губернатора Ставрополья отмечается, что действующим национальным законодательством предусмотрен порядок принятия решения уполномоченным органом государственной власти или местного самоуправления об изъятии земельных участков, предназначенных для ведения сельского хозяйства либо жилищного или иного строительства и не используемых по целевому назначению в течение трех лет, с дальнейшей продажей с публичных торгов (статьи 284–286 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 44, 54.1 Земельного кодекса Российской Федерации).

В письме подчеркивается, что средства, полученные от продажи земельного участка, за вычетом расходов на организацию торгов, выплачиваются бывшему собственнику и в бюджет муниципального образования не поступают. Кроме того, процедура изъятия земельного участка является достаточно длительной и сложной и практически не решает проблему освоения пустующих земельных участков и дальнейшего развития территории муниципальных образований.

Губернатор обратился к Председателю СФ рассмотреть возможность внесения в Государственную Думу в порядке реализации права законодательной инициативы Совета Федерации законопроекта об увеличении в 10 раз земельного налога при установлении факта неиспользования земельного участка более трех лет, а также предусмотреть возможность изъятия земельных участков органами государственной власти или органами местного самоуправления с выплатой собственникам денежных средств в размере кадастровой стоимости земельного участка.

Ведется разработка проекта федерального закона о совершенствовании процедуры изъятия земельных участков сельскохозяйственного назначения

В ходе заседания стороны обсудили обозначенные вопросы.

Представители Министерства сельского хозяйства РФ отметили, что ведется разработка проекта федерального закона о совершенствовании процедуры изъятия земельных участков сельскохозяйственного назначения.

В настоящее время в Государственной Думе рассматривается законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и статью 5 Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики), который принят 10 июля 2019 года в первом чтении.

Законопроектом предлагается установить обязанность органов, осуществляющих государственный земельный надзор, муниципальный земельный контроль, представлять в налоговые органы сведения о неиспользовании по целевому назначению земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и предназначенных для сельскохозяйственного производства (в рамках проводимой работы по обеспечению целевого характера использования земель, предназначенных для сельскохозяйственного производства) (статья 396 Налогового кодекса РФ).

Эти изменения позволят применять в отношении земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, не используемых для сельскохозяйственного производства, ставку налога в размере 1,5 проц. кадастровой стоимости земельного участка. Указанная ставка устанавливается нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований.

Участники сообщения считают целесообразным при совершенствовании механизма изъятия земельных участков учитывать региональные особенности рынка земли.

В мероприятии приняли участие члены Совета Федерации, представители Министерства экономического развития РФ, Федеральной налоговой службы, Ставропольского края, эксперты.

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